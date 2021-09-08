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Başkan Demir: "Günlük 300 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi yapacağız" - Son Dakika

Başkan Demir: "Günlük 300 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi yapacağız"

08.09.2021 19:34
Başkan Demir:

Tekkeköy ilçesi Akbaşlar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde sıfırdan yeni bir arıtma sistemi yapacağız. Günlük 300 bin metreküp kapasite ile çalışacak" dedi.

Tekkeköy ilçesi Akbaşlar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde sıfırdan yeni bir arıtma sistemi yapacağız. Günlük 300 bin metreküp kapasite ile çalışacak" dedi.

Mahalle buluşmaları ile sorunları birinci ağızdan dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Tekkeköy ilçesi Akbaşlar Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Muhtar Ali Domdomoğlu'nun daveti üzerine vatandaşlarla buluşan Başkan Demir'e Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ve belediye bürokratları da eşlik etti.

"Göreve geldiğimden bugüne kadar bir gün bile tatil yapmadım"

Mahalle halkının sorunlarını dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Allah'ın rızası ve halka hizmet için gece-gündüz çalıştıklarını söyledi. "Belediye Başkanlığını, siyasi bir makam olarak değil; halka şefkatle ve adaletle hizmet sunulması gereken bir makam olarak görüyoruz" diyen Başkan Demir, "Sizin hak ve hukukunuzu, şehrimizin de geçmişten gelen tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak hem yaşam kalitenizi artırmak hem de daha yaşanılabilir bir Samsun'u sizlerle birlikte inşa etmek için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Göreve geldiğimden bugüne kadar bir gün bile tatil yapmadım. İhtiyaç da duymuyorum. Ben sizlere hizmet ederken dinleniyorum" diye konuştu.

Yapılan ve yapılacak hizmetlerden söz eden Başkan Mustafa Demir, "Şu anda Karışlar Mahallesi'nde beton santrali kurduk. Betonu kendimiz üreteceğiz. Onun dışında Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisinde sıfırdan yeni bir arıtma sistemi yapacağız. Günlük 300 bin metreküp kapasite ile çalışacak. Şu andaki mevcut arıtmayı onu kullanırken terk edeceğiz. O arıtma tesisini de günlük 300 bin metreküp ile rehabilite edeceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye'de kent merkezinde yedekli arıtma sistemine sahip ilk il olacaklarını vurgulayan Başkan Demir, "Bunu neden yapıyoruz. Dünyanın bin bir türlü hali var. Şu anda bizim arıtma sisteminde bizim irademiz dışında teknik anlamda bir sıkıntı yaşasak, Samsun'a su veremeyiz. Böylece bunun da tedbirini alıyoruz. Son derece teknolojik bir sistem" ifadelerini kullandı.

2023'te altyapı çalışmalarını ilk bitiren şehir olacağız

17 ilçenin tüm mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin durmadan çalıştığını dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "2023'te bütün kırsal mahallelerin altyapısını ve yollarını bitiren ilk şehir olacağız" diyerek şunları söyledi: "Şehir merkezinde de durmuyoruz. ASELSAN ile trafik sorununa neşter vuruyoruz. 109 adet kavşak yapacağız. 6'sını şu anda bitirdik. Otopark inşaatlarımız sürüyor. Anakent İş Merkezi'ni önümüzdeki sene yıkacağız. Samsun'un 17 ilçesinde ekiplerimiz harıl harıl çalışıyor. Sizlere kapımız her zaman açık." - SAMSUN

Başkan Demir: Günlük 300 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi yapacağız
Başkan Demir: Günlük 300 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi yapacağız
Başkan Demir: Günlük 300 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi yapacağız

Mustafa Demir, İçme Suyu, Hisarcık, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demir: 'Günlük 300 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi yapacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Demir: "Günlük 300 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi yapacağız" - Son Dakika
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