Başkan Demir, Halilefendi Mahalesi'ndeki parkı inceledi
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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Halilefendi Mahallesi'nde bakımsızlıktan dolayı kullanılmayan çocuk parkını yerinde inceledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:24 Kaynak: İHA
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Halilefendi Mahallesi'nde bakımsızlıktan dolayı kullanılmayan çocuk parkını yerinde inceledi.
Mahalle sakinleri ve çocuklarla bir süre sohbet eden Başkan Demir, Park Bahçeler Müdürüne parkın etrafındaki İstinat duvarının onarılarak parkın mahalleliye hizmet verecek şekilde yapılması talimatını verdi.
Parkın etrafını temizleyen belediye ekipleri daha sonra geçici olarak çamur olmasın diye alana mıcır döktü. - ARDAHAN
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