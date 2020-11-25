Başkan Demir, halkla iç içe - Son Dakika

Başkan Demir, halkla iç içe

25.11.2020 13:37
Başkan Demir, halkla iç içe, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla kucaklaşmaya, onların dertlerini dinleyip çözüm üretmeye ve yeni projeleri hayata geçirmek için gece-gündüz çalışıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla kucaklaşmaya, onların dertlerini dinleyip çözüm üretmeye ve yeni projeleri hayata geçirmek için gece-gündüz çalışıyor.

Belediye başkanı seçildiği günden bugüne 7'den 70'e tüm Samsunlularla bir araya gelen, esnafları, okulları, sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri, ziyaret eden, vatandaşın dertlerini dinleyip taleplerini not alan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Çok çalışarak, çok üreterek hizmete sonuna kadar devam edeceğiz. Tek arzumuz var. O da Samsunlu vatandaşlarımızın daha konforlu, daha kaliteli ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesi" dedi.

Kurucu il başkanlığı, 3 dönem milletvekilliği, 5 yıl komisyon başkanlığı ve bakanlık yapan, 31 Mart seçimlerinde de Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek kente hizmetlerini devam ettiren Başkan Demir, seçim öncesinde verdiği sözlerini tek tek yerine getiriyor. "Bütün mesaimizi yeni projeler üretmek için harcıyoruz" diyen Başkan Demir, gittiği her yerde ise vatandaşın teveccühü ve sevgisi ile karşılaşıyor.

"Hizmeti en ücra köşeye kadar ulaştırıyoruz"

"Bu teveccüh ve sevgi beni kamçılıyor" diye sözlerine devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Hemşehrilerimizin sevgisi ve güveni daha çok çalışmamızı sağlıyor. Korona salgınına rağmen çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Ne söz verdiysek yerine getiriyoruz. Göreceksiniz ki; dönem sonunda Samsun'un alt yapı, kanalizasyon, yol, asfalt ve birçok sorununu bitirmiş olacağız. Hep birlikte sorunların üstesinden geleceğiz. Yakakent'ten Terme'ye, Asarcık'a kadar tüm ilçelerimizin mahallelerine hizmeti ulaştırıyor, en ücra köşeye bile hizmet götürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Aynı şevk ve heyecanla çalışmaya devam"

Büyükşehir Belediyesi'nin tüm kadrolarıyla Samsun'a hizmet için gece-gündüz çalıştıklarını, vizyoner projelerle şehri yarınlara hazırladıklarını dile getiren Başkan Demir, "Görevi devraldığımız günden bugüne kadar çok güzel hizmetler yaptık ama ihtiyaçlar bitmez. Bazı işleri sürdürmek, talep edilen işleri yapmak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüyüz. 2021 yılı da inşallah vatandaşlarımızın taleplerini karşılayacak projelerimizin gün yüzüne çıkacağı bir yıl olacak. 2020 yılı nasıl geçti ise aynı şevk ve heyecanla, kimseyi ayırt etmeden, Samsun'da yaşayan 1 milyon 300 bin vatandaşımıza hizmet etmeyi ve herkesin gönlüne dokunmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Halk günleri en mutlu olduğum günler

Yerel yönetimlerin halka en yakın hizmet birimleri olduğunun altını çizen Başkan Mustafa Demir, "Belediyeler, vatandaşın varlığı ve en önemlisi de memnuniyetiyle güçlenir, taçlanır. Biz de bu manada sık sık bir araya geldiğimiz hemşerilerimizin her türlü sorununa kulak veriyor, beklenti ve taleplerini elimizden geldiğince ve imkanlarımız ölçüsünde yerine getirmeye çalışıyoruz. Halk günlerimiz ve hemşerilerimizle buluştuğumuz anlar benim en mutlu olduğum anlar. İnşallah pandemi dönemi bir an evvel sonuçlanır ve güzel günlerde biz vatandaşlarımızla daha sık buluşuruz. Niyazımız şudur ki, Yüce Allah bizleri birbirimizden uzakta ve hasret içerisinde bırakmasın" dedi.

İki mahalle daha beton yola kavuştu

Öte yandan, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Tekkeköy ilçesi Kadıgeriş ve Kargılı Mahallerinde yapımına geçen günlerde başlanan beton yol tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi'nin beton yol çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Demir, "Birlikten güç doğar anlayışıyla çalışıyor ve sorunları çözüme kavuşturuyoruz. Asfalt seferberliğinin yanı sıra arazi ve iklim şartlarına bağlı olarak beton yol çalışmaları da yapıyoruz. Tekkeköy Belediyemizle birlikte başlattığımız çalışmalarla, Kadıgeriş Mahallesi'nde bin 500, Kargılı Mahallesi'nde ise bin 450 metre beton yol yapımı bitti. 17 ilçede belirli bir program dahilinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bundan sonra da ilçe belediyelerimizle birlikte mahallelerimizin sorunlarını çözmek için tam bir koordinasyon halinde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

Başkan Demir, halkla iç içe
Başkan Demir, halkla iç içe
Başkan Demir, halkla iç içe
Başkan Demir, halkla iç içe

Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Demir, toplum, Samsun, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demir, halkla iç içe - Son Dakika


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