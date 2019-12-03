Son Dakika Haberleri: Başkan Demir, hayvan pazarında devam eden çalışmaları inceledi
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Başkan Demir, hayvan pazarında devam eden çalışmaları inceledi

7 saat önce

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Hayvan Pazarı kompleksi içinde prefabrikten yapımı devam eden lokanta, çay ocağını inceledi.

Başkan Demir, hayvan pazarında devam eden çalışmaları inceledi, System.String[]

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Hayvan Pazarı kompleksi içinde prefabrikten yapımı devam eden lokanta, çay ocağını inceledi.


Hayvan Pazarında sosyal alanların hazırlanacağını söyleyen Başkan Demir, "Mevcut hayvan pazarı işlevselliği bakımından yetersiz kalıyordu. Bu potansiyeli iyi değerlendirebilmek için öncelikle üreticilerimiz ve tüccarlarımıza daha kullanışlı bir tesis sunmak istedik. Kafeterya, çay ocağı, lokanta gibi sosyal alanlar ekliyoruz. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine hayvan sevk işlemlerini yürütecek büro tesise eklenerek üretici ve tüccarların ihtiyacı karşılanacak" dedi. - ARDAHAN

Faruk Demir, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:30 Kaynak: İHA
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