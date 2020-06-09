Başkan Demir: "Hedefimiz alt yapıyı tamamen bitirmek" - Son Dakika

Başkan Demir: "Hedefimiz alt yapıyı tamamen bitirmek"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bafra ilçesine yeni kurulan taş kırma tesisini ziyaret etti.

Başkan Demir:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bafra ilçesine yeni kurulan taş kırma tesisini ziyaret etti. Tesiste aylık 60 bin ton malzeme üretildiğini söyleyen Başkan Demir, "Ekiplerimiz sahada gece-gündüz iş başında. Hedefimiz Samsun'un alt yapısını bitirmek" dedi.


SAMÜ Uçuş Akademisi'ne ziyaret


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Üniversitesi'nin Ballıca Yerleşkesi'nde bulunan Uçuş Akademisi'ni ziyaret etti. Bünyesinde uçak pisti, bakım onarım merkezi, hangar, uçuş okulu bulunan ve pilot yetiştiren akademiyi Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ile birlikte inceleyen Başkan Demir, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra Bafra ilçesine geçerek, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile bir araya geldi. Derbent Mahallesi'nde kurulumu tamamlanan ve 19 Mayıs, Alaçam, Yakakent ile Bafra ilçelerinin yol temel malzemesini kendi üretecek olan sabit konkasör (taş kırma) tesisinde incelemelerde bulunan Başkan Mustafa Demir, burada açıklamalarda bulundu.


"Ekiplerimiz gece-gündüz sahada"


Taş kırma tesisinde aylık minimum 60 bin ton malzeme üretildiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tesisimiz çalışmaya başlayalı bir hafta oldu. Şu an burası bizim alt yapıdaki çok önemli bir yatırımımız. Aylık minimum 60 bin ton malzeme üretiyoruz. Yıla vurduğunuzda yollarımızın altyapısı için yılda yaklaşık 700 bin ton yapıyor. Bu çok önemli bir malzeme. Temel altı dediğimiz bu sathi kaplamanın altına serdiğimiz malzeme. Bu tesisi yeni kurdurduk. Bir tane Bafra'ya bir tane de Çarşamba'ya kurduk. Şu anda Bafra'da tam ekip gece-gündüz çalışıyor. İki tesis bize 5 milyon TL'ye mal oldu. Ama bunların bize kazandırdığı yıllık 30 milyon lira. Geçmişte bu malzemeyi dışarıdan satın alıyorduk, artık burada üretiyoruz" diye konuştu.


"300 makine ile sahadayız"


19 Mayıs, Bafra, Yakakent ve Alaçam ilçe belediyeleriyle çalıştıklarını ve bütün imkanları birleştirdiklerini söyleyen Başkan Mustafa Demir, buradaki hedeflerini şöyle anlattı:


"Şu an Samsun genelinde 300 makine ile sahadayız. Amacımız 4 yıl içinde tüm Samsun'un alt yapısını bitirmek. Geçen sene 447 kilometre yol yaptık, bu sene 1100 kilometre daha yapacağız. Bunların alt yapısı tam tekmil hazır. Bu sene Bafra'daki programımızı bitiriyoruz. Şöyle bir iki yıl içerisinde Bafra'da alt yapı yol eksiği kalmayacak. İçme suyu ile ilgili de çalışıyoruz, ekiplerimiz iş başında. Yaptığımız tüm işleri belediye olarak imal ediyoruz. İhale etmiyoruz artık. Betonları da biz yapıyoruz. Normalde ihale ettiğimizin yarısından daha düşük bir maliyete. Bir de kaliteyi çok yükselttik. Gece-gündüz iş başındayız. Samsun her şeyin en güzeline layık." - SAMSUN

Mustafa Demir, 19 Mayıs, Samsun, Bafra, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 01:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demir: 'Hedefimiz alt yapıyı tamamen bitirmek' - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 993 yeni vaka tespit edildi 10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken "Enis Berberoğlu" göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi Tekirdağ'da iki kişi, gündüz yardım ettikleri kadının akşam bileziklerini çalmaya kalkıştı Define söylentisine kurban edilen Dipsiz Göl, yeniden su tutmaya başladı
Giggs, efsane hocanın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi Giggs, efsane hocanın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 993 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 993 yeni vaka tespit edildi         
20:11
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor         
19:32
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak         
19:29
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi, 18 yaş altı için kaldırıldı Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi, 18 yaş altı için kaldırıldı         
19:28
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraaathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraaathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı         
19:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı         
19:16
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı         
19:03
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur         
19:02
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı         
18:47
Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
18:47
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı         
18:45
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı         
18:35
Hülya Avşar'ın evini de soyan Hülya Avşar'ın evini de soyan "Binbir Surat" lakaplı Zelkif Bay, cezaevinde öldü         
18:32
D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor         
18:22
Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı         
18:19
Eski F.Bahçeli'nin satın almak istediği kulüp, mahkeme kararıyla küme düşmekten kurtuldu Eski F.Bahçeli'nin satın almak istediği kulüp, mahkeme kararıyla küme düşmekten kurtuldu         
18:19
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı         
18:07
e-Devlet'te uygulamaya giren e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek         
17:57
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu         
17:51
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi         
17:31
Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı         
17:30
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü         
17:26
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor         
17:15
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı         
17:13
Pakistan'da sıra dışı bahis çetesi operasyonunda bir eşek gözaltına alındı Pakistan'da sıra dışı bahis çetesi operasyonunda bir eşek gözaltına alındı         
17:13
Apartman sakinlerinin beslediği anne kedi ve yavrularını sokak köpekleri telef etti Apartman sakinlerinin beslediği anne kedi ve yavrularını sokak köpekleri telef etti         
17:08
AK Parti, Meclis'te AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti         
17:05
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi         
17:05
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler         
16:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2020 20:39:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Demir: "Hedefimiz alt yapıyı tamamen bitirmek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]