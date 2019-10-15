Son Dakika Haberleri: Başkan Demir her Çarşamba halkla buluşacak
Son Dakika Güncel Başkan Demir her Çarşamba halkla buluşacak

Başkan Demir her Çarşamba halkla buluşacak

16 dakika önce

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir her hafta Çarşamba halk günü toplantısı yapacak.

Başkan Demir her Çarşamba halkla buluşacak, System.String[]

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir her hafta Çarşamba halk günü toplantısı yapacak. Ardahan Belediyesi yeni bir uygulamaya giderek "Halk Günü" uygulamasını başlattı. 16 Ekim Çarşamba günü itibariye başlayacak olan toplantı ile birlikte Belediye Başkanı Demir, artık her Çarşamba halk ile bir araya gelecek.


Belediye Başkanı Demir, ilgili birim amirlerinin hazır bulunacağı toplantıda vatandaşların bizzat yerinde istek ve taleplerini dinleyerek çözüm yolları arayacak. Vatandaşlar direkt olarak dilek ve şikayetlerini başkana aktarma şansı bulacak. Toplantı her hafta Çarşamba Belediye Konferans salonunda 10: 00 16: 00 saatleri arasında yapılacak. - ARDAHAN

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Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:51 Kaynak: İHA
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