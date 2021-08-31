Üye Girişi
Başkan Demir: "Hiçbir ülkede görülmeyen 20 yılı yaşıyoruz" - Son Dakika

Başkan Demir: "Hiçbir ülkede görülmeyen 20 yılı yaşıyoruz"

31.08.2021 16:40
Başkan Demir:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'Elimi Tut Programı'nda yaptığı konuşmada, "2000'li yıllara gelindiğinde Türkiye'nin güçlü ve kadim medeniyetini de arkasına alarak iktisadi ve ekonomik devlet yönetiminde yeni bir dönem başladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'Elimi Tut Programı'nda yaptığı konuşmada, "2000'li yıllara gelindiğinde Türkiye'nin güçlü ve kadim medeniyetini de arkasına alarak iktisadi ve ekonomik devlet yönetiminde yeni bir dönem başladı. Dünyada hiçbir ülkede görülmeyen 20 yılı yaşıyoruz" dedi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün 'Elimi Tut Pragramı' Sanat Merkezi'nde düzenlendi. İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Başkanı Yücel Can, İl Göç İdaresi Müdürü Zafer Çolak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal'ın da katıldığı programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'un dünyanın en güzel şehri olduğuna vurgu yaptı.

Samsun'un birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Demir, "Zengin bir tarihimiz var. Kendisine sığınan milletlere sahip çıkan, koruyup kollayan bir kültürümüz var. Onlar da yerel halka çok saygılı davranıp, ayak uydurup birlikte yaşayabilmişler. Bizim medeniyet kotlarımız var. Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ifade ediyor. Aslında bütün dünya insanlığının ortak ürünü olmalı. Bütün dünya insanlığına önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

2000'li yıllara gelindiğinde Türkiye'nin güçlü ve kadim medeniyetini de arkasına alarak iktisadi ve ekonomik devlet yönetiminde yeni bir dönemin başladığını söyleyen Başkan Mustafa Demir, "Dünyada hiçbir ülkede görülmeyen 20 yılı yaşıyoruz. Gelişmiş ülkeler dahil hiçbirinde böyle bir parlak 20 yıl yoktur. Eğitimden sosyal politikalara, altyapıdan ulaşıma, sağlıktan yerli üretime, tarımdan sanayi ve teknolojiye kadar her alanda stratejik gelişme yaşıyoruz. Aynı stratejiyi şimdi de Samsun'da uyguluyoruz" diyerek şunları dile getirdi:

"Sizler de bir devlet çatısı altından geldiniz. Geldiğiniz ülke ile Türkiye'yi kıyaslayabilirsiniz. Samsun'da 35 bin yabancı misafirimiz var. Üniversite nüfusuna göre Türkiye'de en fazla dışardan gelen kardeşimizin eğitim gördüğü üniversite ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Aynı yoğunluğu şimdi de Samsun Üniversitesi devam ettiriyor. Bunu çok önemsiyor ve sayısının daha da artmasını istiyoruz. Karadeniz Bölgesi insanının özelliğidir. Kendisinden olmayan, dışarıdan gelen vatandaşları kardeş olarak görüyor. Belediye olarak da bu kültürü çok önemsiyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir sözlerine şöyle devam etti:

"Burası çok önemli. Bizi arkadan vuran, savaştığımız milletler, toplumlar oldu. Ama Şuan gelseler yine barış ve huzur içinde yaşayabilirler. Bizim böyle bir özelliğimiz var. Anadolu coğrafyası böyle olmak durumunda. Artık dünya insanlığında da kendimizi sorumlu addediyoruz. Bu bir hedeftir. Türkiye, böyle de olmak durumunda. Allah göstermesin. Yine bir savaş olsa gidecek başka yerimiz yok. ya ölürüz ya da yaşarız. Bu coğrafyanın tüm insanlığın sığınağı olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Büyükşehir belediyesi olarak her zaman sizlerin yanındayız. Yapılacak ne varsa yapmayı hazırız."

Programda diğer katılımcıların konuşmalarının ardından bir dizi etkinlik ve tanıtımlarla devam etti. - SAMSUN

Başkan Demir: Hiçbir ülkede görülmeyen 20 yılı yaşıyoruz
Başkan Demir: Hiçbir ülkede görülmeyen 20 yılı yaşıyoruz
Başkan Demir: Hiçbir ülkede görülmeyen 20 yılı yaşıyoruz
Başkan Demir: Hiçbir ülkede görülmeyen 20 yılı yaşıyoruz

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Mustafa Demir, Türkiye, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demir: 'Hiçbir ülkede görülmeyen 20 yılı yaşıyoruz' - Son Dakika


Son Dakika

Minibüste maske takmadığı için ceza yiyen kadın, bu sefer de, İETT otobüsünde ortaya çıktı 17:27 Minibüste maske takmadığı için ceza yiyen kadın, bu sefer de, İETT otobüsünde ortaya çıktı 21 yaşındaki genç, 17:14 21 yaşındaki genç, "Yavaş git" uyarısı yapan kişiye kurşun yağdırdı Başından yaralanan kadın, poliklinik önünde ambulans beklerken hayatını kaybetti 17:06 Başından yaralanan kadın, poliklinik önünde ambulans beklerken hayatını kaybetti
Bakırköy'de 2-6 Eylül arasında toplu yürüyüş ve gösteriye izin verilmeyecek 16:53 Bakırköy'de 2-6 Eylül arasında toplu yürüyüş ve gösteriye izin verilmeyecek Son dakika! Belçika ekibi Antwerp, Frey ve Samatta'dan sonra Zanka'yı da kadrosuna dahil etti 16:37 Son dakika! Belçika ekibi Antwerp, Frey ve Samatta'dan sonra Zanka'yı da kadrosuna dahil etti Eğlence mekanının tuvaletinde şiddet gördü, husumetlilerini kapıya çağırıp kurşun yağmuruna tuttu 16:04 Eğlence mekanının tuvaletinde şiddet gördü, husumetlilerini kapıya çağırıp kurşun yağmuruna tuttu
Nike, çalışanlarına pandeminin sebep olduğu stresi azaltmak için 15:53 Nike, çalışanlarına pandeminin sebep olduğu stresi azaltmak için "kafa izni" verdi Afganistan'dan gelen video kafa karışıklığı yarattı! Usame bin Ladin'e yakın olan ismin ABD tarafından öldürüldüğü söylenmişti 15:44 Afganistan'dan gelen video kafa karışıklığı yarattı! Usame bin Ladin'e yakın olan ismin ABD tarafından öldürüldüğü söylenmişti

Son Dakika Haberleri
17:28 Standart altının kilogram fiyatı 481 bin liradan tamamladı
17:27 Minibüste maske takmadığı için ceza yiyen kadın, bu sefer de, İETT otobüsünde ortaya çıktı
17:08 CHP Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman, 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi
16:56 İstanbul merkez alınarak 6 ile operasyon düzenlendi! Yasa dışı basılmış 50 milyon liralık altına el konuldu
16:56 Halil Dervişoğlu, Brentford ile 1 milyon euro kiralama bedeli ücretinde el sıkışıldı.
16:39 İçinde ukde kaldı! Usta oyuncu Ferhan Şensoy, oynamak istediği oyunu oynayamadan vefat etti
16:37 Son dakika! Belçika ekibi Antwerp, Frey ve Samatta'dan sonra Zanka'yı da kadrosuna dahil etti
16:15 Siyah-Beyazlılar, geçen sezon kiralık oynayan Montero'nun bonservisinin yüzde 50'sini aldı
16:06 Son dakika: Mbwana Samatta, transfer görüşmeleri için Belçika'ya gitti
15:52 Nike, çalışanlarına pandeminin sebep olduğu stresi azaltmak için "kafa izni" verdi
Standart altının kilogram fiyatı 481 bin liradan tamamladı Standart altının kilogram fiyatı 481 bin liradan tamamladı         
17:29
Asansör boşluğunda cansız bedeni bulunan adamın kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı Asansör boşluğunda cansız bedeni bulunan adamın kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı         
17:20
CHP Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman, 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi CHP Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman, 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi         
17:09
Halil Dervişoğlu, Brentford ile 1 milyon euro kiralama bedeli ücretinde el sıkışıldı. Halil Dervişoğlu, Brentford ile 1 milyon euro kiralama bedeli ücretinde el sıkışıldı.         
16:56
İçinde ukde kaldı! Usta oyuncu Ferhan Şensoy, oynamak istediği oyunu oynayamadan vefat etti İçinde ukde kaldı! Usta oyuncu Ferhan Şensoy, oynamak istediği oyunu oynayamadan vefat etti         
16:40
Büyükşen cinayetinde her şey sil baştan! Afgan uyruklu şüpheli olay sırasında başka yerdeymiş Büyükşen cinayetinde her şey sil baştan! Afgan uyruklu şüpheli olay sırasında başka yerdeymiş         
16:12
Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri         
15:55
MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı         
15:52
45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor 45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor         
15:23
Mangal yasağı tavuk fiyatlarını düşürdü Mangal yasağı tavuk fiyatlarını düşürdü         
15:18
Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı         
15:06
Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:17
Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş         
14:06
Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak         
13:46
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı         
12:03
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti         
11:28
GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı! GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı!         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 17:34:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Demir: "Hiçbir ülkede görülmeyen 20 yılı yaşıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement