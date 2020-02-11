Başkan Demir, ilçe kaymakamları ve belediye başkanlarını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Demir, ilçe kaymakamları ve belediye başkanlarını ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Demir, ilçe kaymakamları ve belediye başkanlarını ziyaret etti

6 saat önce

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Posof, Damal ve Hanak Belediyeleri ziyaret ederek, belediye başkanlarıyla yatırımlar ve çalışmalar konusunda istişarelerde bulundu.

Başkan Demir, ilçe kaymakamları ve belediye başkanlarını ziyaret etti, System.String[]

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Posof, Damal ve Hanak Belediyeleri ziyaret ederek, belediye başkanlarıyla yatırımlar ve çalışmalar konusunda istişarelerde bulundu.


Ziyaretler kapsamında, Başkan Demir, Posof Kaymakamı Murat Mete ve Hanak Kaymakamı Adem Uslan'ı ziyaret etti.


Başkan Demir, daha sonra, sırasıyla Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar'ı Damal Belediye Başkanı Ergün Ünal ve Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya'yı ziyaret etti.


Ayrıca; CHP İlçe Başkanlarını hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Demir, yaptığı açıklamada; "Yeni ilçe başkanlarımız ve yönetim kurulundaki arkadaşlarına başarılar diliyorum. İnsan odaklı çalışma gerçekleştiren partimizin önemli ayaklarından biri olan İlçe Başkanlığındaki arkadaşlarımızla birlikte, partimiz adına vatandaşlarımıza en iyi hizmeti nasıl sunabiliriz bunun çabası ve gayreti içindeyiz "dedi. - ARDAHAN

Ardahan, Hanak, Damal, Posof, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:18 Kaynak: İHA
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