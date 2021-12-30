Başkan Demir: İlçemize hizmet için adım adım geziyoruz - Son Dakika

? Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, ilçe sakinlerinin dertlerini ve isteklerini dinlemek amacıyla başlattığı sokak gezilerinde yaptığı mesafenin Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna kadar olduğu duyuruldu. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 'Başkan Demir ekibiyle haftanın en az 4 günü sokakları adım adım gezerek sorunları yerinde inceliyor. Başkan Demir'in 600 günlük mesaisine tekabül eden süre içinde yaklaşık 1800 kilometrelik yol kat ettiği hesaplandı' denildi. Başkan Demir konuya ilişkin açıklamada, 'Bizler ilçemize hizmet ederken eksikleri görmek için adım adım geziyoruz ve vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz' ifadelerini kullandı.

İstanbul'un en küçük yüzölçümüne sahip olan ilçesi Güngören'de Başkan Demir'in görev süresinin yarısından daha fazlasını vatandaşlarla buluşmak ve dertlerini dinlemek için sokak sokak gezdiği açıklandı. Başkan Demir, haftanın 4 günü ilçede yaklaşık 3 kilometrelik alanı adım adım gezerek vatandaşları tek tek dinliyor.

BAŞKAN DEMİR: SORUNLARI DA İSTEKLERİ DE YERİNDE DİNLİYORUZ

Vatandaşlar ile sohbet ederek sorunları ve istekleri yerinde dinleyen Demir, yaptığı sokak gezileri esnasında elinde taşıdığı karanfiller ve gülleri vatandaşlara hediye ederek vatandaşlarla sohbet ediyor. Başkan Demir'i kendi sokağında gören vatandaşlar balkonlardan sepetlerini sarkıtarak hem çiçeklerini alıyor hem de Başkan Demir ile sohbet ediyor.

Güngören'i kalkındırmak için mesai gözetmeksizin çalışan bir ekip olduklarını ifaden Başkan Demir, 'Bizler ilçemize hizmet ederken eksikleri görmek için adım adım geziyoruz ve vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. İlk günkü çalışma arzusuyla sahada olmaya ve hizmet etmeye devam ediyoruz. Yaptığımız sokak ziyaretlerinde vatandaşlarımızın yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak için de 'sal sepeti al çiçeği' adı altında ufak bir hediyemizi takdim ediyoruz. Özellikle hanımefendi komşularımız bu durumdan çok memnunlar? dedi.