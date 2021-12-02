BAŞKAN DEMİRTAŞ BELEDİYE BAŞKANLARINI SIRASIYLA MAKAMINDA AĞIRLADI - Son Dakika

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA DEMİR'DEN BAŞKAN DEMİRTAŞ'A NEZAKET ZİYARETİ

BAŞKAN DEMİRTAŞ BELEDİYE BAŞKANLARINI SIRASIYLA MAKAMINDA AĞIRLADI

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ağırladı. Başkan Demirtaş "Başkanımızı belediyemizde misafir etmekten büyük mutluluk duyduk. Bu vesile ile ilçemizin değerine değer katan projelerimizi değerlendirme fırsatı da bulduk. Nazik ziyaretleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e teşekkür ediyorum" dedi.

"Samsun daha güzel hedeflere hazır"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise" Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş ile şehrimiz için projelendirilen çalışmaları ve güncel konuları değerlendirdik. Samimi ev sahipliği için kendisine teşekkür ediyorum. Samsun daha güzel hedeflere hazır inşallah" ifadelerini kullandı.

"Yerel yönetimlere destek vermeye devam edeceğiz"

Akabinde bir dizi ziyaret için Samsun'a gelen Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar'a eşlik eden Belediye Meclis Üyesi Hayri Atmaca ve beraberindeki heyeti makamında misafir eden Başkan Demirtaş, " Alacam çok güzel bir İlçe, çok değerli ve çalışkan bir Belediye Başkanları var. Karşılıklı istiareler içinde şehrimiz için yerel yönetimlere destek vereceğiz. Tüm Alaçam halkına Başkanımız İlyas Acar nezdinde selamlarımı iletiyorum. " dedi.

"El birliğiyle katkı sunuyoruz"

Samimi sohbet havasında geçen ziyarette Başkan Demirtaş'ın konukseverliği için teşekkür eden Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar, " Zaman zaman düzenlediğimiz istişare toplantılarının yanında, yaptığımız ziyaretlerle de yaşadığımız şehrin sorunlarına çözün noktasında fikir alışverişi yapıyoruz. Ortak akılla hareket ederek, daha yaşanabilir ve modern bir ilçe için çalışıyoruz. Hizmetin en güzeline layık olan ilçemize ve hemşehrilerimize el birliğiyle katkı sunuyoruz" diye konuştu.