Başkan Demir'in 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Demir'in 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı
19.10.2020 12:49
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Demir, mesajında; "Demokrasinin temel taşlarından bir unsuru olan seçimle göreve geldiklerinden, hem milleti hem de devleti temsil gibi önemli bir görev yürütmektedirler. Muhtarlık, vatandaşın sorunlarını ulaştırabildiği ilk nokta olmakla beraber sorumluluk bölgelerindeki maddi durumdan yoksun insanların ihtiyaçlarının karşılanmasında da etkin rol oynamaktadır. Bu duygularla tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, başarılı görevler diliyorum" dedi. - ARDAHAN
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