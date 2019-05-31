Son Dakika Haberleri: Başkan Demir'in Kadir Gecesi mesajı
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Başkan Demir'in Kadir Gecesi mesajı

23 dakika önce

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Demir'in Kadir Gecesi mesajı, System.String[]
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Kadir Gecesi ile birlikte bayram havasını da solumaya başladığımız şu günlerde, bin aydan hayırlı olan Kadir Gecenizi tebrik eder; bu gecenin, ülkemiz ve milletimiz adına huzur ve bereket dolu günler getirmesini temenni ederim." - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:09 Kaynak: İHA
Faruk Demir, Ardahan, Kadir Gecesi, Güncel
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