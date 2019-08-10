Son Dakika Haberleri: Başkan Demir'in Kurban Bayramı mesajı
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Başkan Demir'in Kurban Bayramı mesajı

1 saat önce

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Demir'in Kurban Bayramı mesajı, System.String[]
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Demir: "Bayramların; ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine mutluluk, sağlık, huzur ve esenlik getirmesini diliyor, Kurban Bayramımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum "dedi. - ARDAHAN
Kurban Bayramı, Faruk Demir, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:21 Kaynak: İHA
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