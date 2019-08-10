Başkan Demir'in Kurban Bayramı mesajı
1 saat önce
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Ardahan Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:21 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Faruk Demir
, Kurban Bayramı
dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Başkan Demir: "Bayramların; ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine mutluluk, sağlık, huzur ve esenlik getirmesini diliyor, Kurban Bayramımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum "dedi. - ARDAHAN
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