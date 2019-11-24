Son Dakika Haberleri: Başkan Demir'in Öğretmenler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Demir'in Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Demir'in Öğretmenler Günü mesajı

6 saat önce

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Demir'in Öğretmenler Günü mesajı, System.String[]

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.


Başkan Demir, mesajında, "Büyük Önderimiz, " Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister" diyerek seslenmiştir öğretmenlerimize; "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır" adeta eğitim neferlerine vasiyetini açıklamıştır. Değerli öğretmenlerimizin gününü kutluyor, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ebedi yolculuğuna uğurladığımız tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum" dedi. - ARDAHAN

Faruk Demir, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:41 Kaynak: İHA
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