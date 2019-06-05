Son Dakika Haberleri: Başkan Demir'in Ramazan Bayramı programı
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Başkan Demir'in Ramazan Bayramı programı

23 dakika önce

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Bayram namazının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Başkan Demir'in Ramazan Bayramı programı, System.String[]
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Bayram namazının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Düzenlenen programın ardından Belediye Başkanı Faruk Demir ile eşi Zuhal Demir, Ramazan Bayramı nedeniyle yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti. Ziyarete Yenimahalle Muhtarı Murat Atacan'da eşlik etti.

Çocuklara oyuncak dağıtan Başkan Demir, yaptığı açıklamada, "Hayır, dualarına her zaman muhtaç olduğumuz aile büyüklerimizin ziyaret edildiği, çocukların sevindirildiği nice bayramlar dileğiyle. Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum, sağlık ve sıhhat içinde bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:16 Kaynak: İHA
Faruk Demir, Ramazan Bayramı, Yaşam
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