Başkan Demir'in saha çalışması devam ediyor - Son Dakika

Başkan Demir'in saha çalışması devam ediyor
6 saat önce
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kura Nehri boyunca yapılması planlanan 'Kura Yaşam Vadisi' çalışmaları öncesi incelemelerde bulundu.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kura Nehri boyunca yapılması planlanan 'Kura Yaşam Vadisi' çalışmaları öncesi incelemelerde bulundu.
Başkan Demir'e belediye yöneticileri ve vatandaşlar eşlik etti. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 10:17 Kaynak: İHA
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