Başkan Demir'in 'Zorunlu Göç'ün 30. yıl dönümü' mesajı
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Eskişehir Muhacirler Dernekleri Federasyonu Başkanı Recep Demir; Bulgaristan Türklerinin Türkiye'ye zorunlu göçünün 30. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:37 Kaynak: İHA
Muhacirler Dernekleri Federasyonu Başkanı Recep Demir
; Bulgaristan
Türklerinin Türkiye
'ye zorunlu göçünün 30. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.
Bulgaristan'da uygulanan asimilasyon politikaları sebebiyle 1989 yılında Türkiye'ye göç eden Türklerin, 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük 'zorunlu göç' ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Başkan Demir, "O süreçte camiler ibadete kapatıldı. Bazıları ambara dönüştürüldü. Halkın camiye gitmelerine izin verilmiyordu. Hacca gitmek ve hatta sünnet bile yasaklanmıştı. Sünnet edilen çocukların anne ve büyükanneleri 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıyordu. Hemşehrilerimiz, cenazelerini bile diledikleri gibi kaldıramıyordu. Cenazenin yıkanma usulü yasaklanmıştı, Arapça ve Türkçe yazılı mezar taşları paramparça edilmişti. 350 bin Türk bu zulme maruz kaldı. Bulgar zindanlarından sınır kapısına getirilen Türk mahkumlar dahi oldu. Kapıkule'den ufka kadar uzanan araç kuyrukları oldu. Ufku dahi delip geçen bu zulümden yeni bir başlangıçla, ana yurt Anadolu'ya bir göçtü bu. 30 yıl oldu. Unutmadık, unutmayacağız" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
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