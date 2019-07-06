Başkan Demir: "İş makineleri sahaya iniyor"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "İlçe belediyesi ve Büyükşehirin imkanlarını birleştirdik.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "İlçe belediyesi ve Büyükşehirin imkanlarını birleştirdik. İş makineleri haftaya mahallelere iniyor. İyi bir hizmet dönemini hedefliyoruz" dedi.



Başkan Demir, tüm ilçelerde başlattığı 'Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantıları'nın 7'ncisinde 19 Mayıs ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi. Büyükşehir ve 19 Mayıs Belediyesi bürokratlarının tam kadro yer aldığı toplantıda, Başkan Demir muhtarların tüm talep ve önerileri dinledi.



"Hazırlıklar tamam harekete geçiyoruz"



İlçe belediyeleriyle ortak çalışmalar yürüterek sorunların çözümü ve yeni hizmetlerin sağlanması için büyük gayret göstereceklerini ifade eden Başkan Demir, "Seçim kampanyası döneminde, bu meydanda bu toplantıları yapacağımızı söylemiştik. Hazırlıklarımızı yaptık. Önümüzdeki hafta iş makinelerini mahallelere indiriyoruz. Konuşacağız, not alacağız, birlikte hareket edeceğiz. Özellikle kırsal alt yapıyı önümüzdeki 5 yılda tamamlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.



"Verimli çalışma ve takip şart"



Yapılacak olan çalışmalarda ana aktörün ilçe belediyeleri olacağına dikkat çeken Başkan Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak her konuda destek olacağız. İyi bir iş birliğiyle birlikte ilçe belediyesi ve Büyükşehirin imkanlarını birleştirip, iyi bir planlamayla iyi bir hizmet dönemini hedefliyoruz. İçme suyu, kanalizasyon, yol çalışmaları, hepinizin bildiği üzere, makine ağırlıklı. Bir de takip gerektiriyor. Bize ait olan makineleri verimli kullanacağız. Gerekirse makine kiralayacağız. İyi bir 5 yıl geçirmek zorundayız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerel yönetimler ayağında hizmet ve yatırımlarla dolu bir çalışmayı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



Muhtarlarla buluşmanın ardından Başkan Demir ve 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Büyükşehir ve 19 Mayıs Belediyesi bürokratlarıyla birlikte ilçede gerçekleştirilecek proje, hizmet ve yatırımların görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirdi. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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