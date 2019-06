Başkan Demir: "İyi günde de kötü günde de halkımızın yanındayız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, her ilçede muhtarlarla bir araya gelecek.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, her ilçede muhtarlarla bir araya gelecek. 'Muhtarlarla İstişare Toplantıları'nın ilkini Canik'te gerçekleştiren Demir, "İyi günde de, kötü günde de daima halkımızın yanındayız. Dürüst, adil, şeffaf belediyecilik anlayışı ile hizmet ediyoruz" dedi.



Samsun'un her ilçesinde 'Muhtarlarla İstişare Toplantıları' başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilk olarak Canik ilçesinin muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Mustafa Demir, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ve Büyükşehir ile Canik Belediyesi bürokratlarının tam kadro yer aldığı toplantıda, muhtarların tüm talep ve önerileri dinlendi.



"Hizmet rotamızı şekillendiriyoruz"



Canik Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Mustafa Demir, "Mahalle muhtarlarımızın talep ve önerilerini her zaman dikkate aldık. Muhtarlarımızla gerek saha çalışmalarında gerekse de istişare toplantılarıyla bir araya gelerek Canik'in büyümesi ve gelişmesi için karşılıklı fikir alışverişleri yapacağız. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, 'Büyük devlet olma vizyonu, en başta yerelde başlar. En küçük idari birimlerimizin, mahallelerimizin ufkuyla, istikametiyle ülkenin ufku ve istikameti aynı yönde olmazsa biz sağlıklı bir büyüme gerçekleştiremeyiz.' İşte biz de bu doğrultuda muhtarlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde hizmet rotamızı şekillendiriyoruz" diye konuştu.



DÜRÜST, ADİL, ŞEFFAF VE KATILIMCI



Başkan Demir şöyle devam etti: "Toplantılarımız kentimizin ve ilçemizin değişimi açısından büyük önem arz ederken, ortaya koyulan çözüm önerileri hizmetlerimizin kalitesi ve niteliğinin güçlü hale gelmesini sağlamaktadır. Hemşehrilerimizle doğrudan muhatap olan muhtarlarımız sıkıntıları, aksaklıkları en iyi bilen kişilerdir. Bu nedenle, vatandaşlarımızın dertlerini, sorunlarını tespit edip çözüm üretmekte muhtarlarımızla birlikte hareket etmeye özen göstermekteyiz. 5 yıl boyunca dürüst, adil, şeffaf ve katılımcı bir belediyecilik anlayışı ile hizmet edeceğiz."



Millete hizmeti 'Yaradana hizmet' olarak gördüklerini de ifade eden Demir, konuşmasının son bölümünde ise şu ifadelere yer verdi:



"Hizmetlerimizin halka ulaşmasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızla birlikte çözüm odaklı hizmet anlayışını sürdürerek Canik'te yaşanan mağduriyetleri bitireceğiz. Önümüzdeki 5 yılın sonunda Canik bölgesinde yaşayan insanlarımızın belediye hizmetleri noktasında beklentilerini karşılamış olacağız. Yaptığımız işte en önemli olan halkın yanında olabilmektir. Bizler iyi günde, kötü günde daima halkımızın yanındayız. Gönül kazanmak için gönülden çalışmak, bir ve beraber hareket etmek önemlidir. Bizler ne iş yapıyorsak gönülden ve kalpten yapıyoruz." - SAMSUN

