Son Dakika Haberleri: Başkan Demir, kapalı halk pazarında
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Başkan Demir, kapalı halk pazarında

46 dakika önce

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kapalı halk pazarını ziyaret etti.

Başkan Demir, kapalı halk pazarında, System.String[]
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kapalı halk pazarını ziyaret etti.

Pazar ziyaretinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Demir, Pazar esnafına hayırlı işler diledi. Pazar esnafı Başkan Demir'e sorunlarını anlatarak destek istedi.

Başkan Demir, Pazar esnafının sorunlarının en kısa zamanda giderileceğini belirtti. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:34 Kaynak: İHA
Faruk Demir, Ardahan, Güncel
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