Başkan Demir, kapalı halk pazarında
46 dakika önce
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kapalı halk pazarını ziyaret etti.
Ardahan
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:34 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Faruk Demir
, kapalı halk pazarını ziyaret etti.
Pazar ziyaretinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Demir, Pazar esnafına hayırlı işler diledi. Pazar esnafı Başkan Demir'e sorunlarını anlatarak destek istedi.
Başkan Demir, Pazar esnafının sorunlarının en kısa zamanda giderileceğini belirtti. - ARDAHAN
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