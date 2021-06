Başkan Demir: "Kapımız herkese açık" - Son Dakika

Her hafta salı ve perşembe günleri düzenlediği 'halk günü' toplantılarında vatandaşlarla tek tek görüşen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kapımız herkese açık" dedi.

Göreve geldiği ilk günden itibaren salı ve perşembe günleri 'halk günü' düzenleyen ve makama gelen herkes ile görüşen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sorunları dinleyip çözüm üretmeye çalışıyor. Her hafta 17 ilçeden gelen yüzlerce kişiyle tek tek görüşen Başkan Demir, sorunları not edip ilgili birimlere çözümlenmesi için talimat veriyor. Haftanın her günü sahada çalışmaları yerinde inceleyen sık sık vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, katılımcı ve gönül belediyeciliği anlayışıyla yapılan toplantılarda vatandaşların taleplerini dinlediklerini ifade etti.

Her zaman vatandaşlarla ve muhtarlarla bir arada olduklarını dile getiren Başkan Demir, "Gerek sahada gerekse halk günlerinde makamda her vatandaşımıza dokunmaya çalışıyoruz. Samsunlulara daha iyi hizmet verebilmek için düzenlenen toplantılarda onlarla bir araya geldiğimiz her ortamda, ne isteniyorsa tek tek not ediyoruz. Şehrimize yaptığımız her yatırımı vatandaşlarımızın istekleri ve beklentileri doğrultusunda yapıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Samsun'un doğusundan batısına, ovasından dağına nerede yaşarsa yaşasın her vatandaşın talebini yerine getirmek için sürekli sahada olduklarının altını çizen Başkan Mustafa Demir, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde AK Parti belediyeleri olarak 19 yıldır halkımızla iç içeyiz. Vatandaşlarımızın refahı, huzuru ve güvenliği için şehirlerimizi gelecek kuşaklara en iyi şekilde hazırladık, hazırlıyoruz. Her alanda potansiyeli olan şehrimizi sanayiden, trafiğe, istihdamdan, kentsel dönüşüme, kırsal altyapıdan, turizme kadar tüm ilçeleriyle birlikte 2023'e hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Yol yapıyoruz, ulaşımı sağlıyoruz, kentsel dönüşümü gerçekleştiriyoruz" diyen Başkan Demir şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın söylediği gönül belediyeciliği bu. Sadece yol, altyapı gibi hizmetler değil, ihtiyaç sahiplerimizin de yanındayız. Evde bakım hizmetimizle yaşlılarımızın, bakıma muhtaç vatandaşlarımızın da dertlerine deva olmaya çalışıyoruz. Burada halkımıza, milletimize hizmet için bu makamlardayız. Allah rızasını gözeterek yaptığımız her iş, insanımızın duygu dünyasına hitap ediyor." - SAMSUN