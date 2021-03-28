Başkan Demir, karla mücadele ekiplerinin yoğun mesaisine eşlik etti - Son Dakika

Ardahan'da etkili olan kar yağışının ardından temizlik ve fen işleri ekiplerimiz yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

Kongre ve Erzurum Caddesi üzerinde kaldırımlarda kar temizliği yapan işçilerin yanına uğrayan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, işçilere kar temizliğinde eşlik etti.

Burada kısa bir açıklama yapan Başkan Demir, "Son iki aydır sürekli yağan bir kar var emekçilerimiz vatandaşlarımızın kar yağışından etkilenmemeleri için gece, gündüz ve hafta sonları sürekli kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Dün gece gerçekten yoğun bir kar yağışı oldu. Ama bugün itibariyle, bende çalışmaları yürüten emekçilerimize moral ve motivasyonlarının bozulmaması için çalışmalarına eşlik ettim. Gecesini gündüzüne katrak çalışmaları yürüten ekip amirlerimiz ve personelimize cani gönülden teşekkür ediyorum "dedi. - ARDAHAN