Başkan Demir: "Kendi vatanımıza yardım seferberliğinde ben de varım" - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şubesi, sel ve yangın felaketlerinin yaşandığı bölgelerde yaşayan insanların yaralarının sarılması için "kendi vatanımıza yardım seferberliğinde ben de varım" sloganıyla kampanya başlattı.

Bir süredir ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşanan orman yangınları ve sel felaketlerinde mağdur olan vatandaşlar için Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından başlatılan yardım seferberliği gün geçtikçe büyüyor. Bu yardım kampanyasına bir destek de Erzurum Şubesi'nden geldi.

'Kendi vatanımıza yardım seferberliğinde ben de varım' sloganıyla yardım seferberliği başlattıklarını açıklayan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Başkanı Fuat Demir, "Afet bölgelerindeki ihtiyaçlar ve zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetleri, yardım faaliyetlerini bir adım öteye taşıyarak nakdi yardımı zorunlu kılmaktadır. Bu sebeple afetlerden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgelerdeki yaraların sarılması amacıyla Türkiye genelinde nakdi yardım kampanyası başlatılmıştır. Bu yardım kampanyasına biz de 'Kendi vatanımıza yardım seferberliğinde ben de varım' sloganıyla destek veriyoruz. Koronavirüs salgını doğal afetlerden farklı değil. Ülkemizi etkileyen ve herkesi birbirine dayanışmaya muhtaç kılan bu felaketler zincirini inşallah birlik beraberlik ve dayanışmamız sayesinde kırıp, üstesinden geleceğiz. Bizim bir imece geleneklerimiz var, birbirimizin zor zamanlarında yanında olacağız ki hep beraber el birliğiyle refaha çıkalım.

Bu zor günlerde büyük bir dayanışma sergileyerek tüm dünyaya gerek yaptığı yatırımları ve gerekse birlik beraberliği örnek olan üyelerimizi Erzurum halkını ve bütün vatandaşlarımızı, afetzede halkımızın yaralarının sarılması için yardıma davet ediyorum." dedi. - ERZURUM