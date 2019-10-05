Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, iş insanlarına, "Samsun'da Mobilya Kümelenme Merkezi kurulması için hazırız. Yer tespit edin, alt yapısını hazırlayalım" dedi.



Mobilyacı İş Adamları Derneği'nin (MOBİD) her ay düzenlediği 'Sektör Buluşması Toplantısı'na katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, mevcut organize sanayi bölgelerinde (OSB) yetersiz koşullarda imalat yapan firmaları sevindirecek açıklamalarda bulundu.



MOBİD'in bu ay ki sektör buluşması, Büyükşehir Belediyesi Bayraktepe Tabiat Parkı Restoran'da gerçekleştirildi. Kahvaltının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Başkan Vekili Nihat Soğuk, MOBİD Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Eker ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Mobilya sektörünün geleceğinin ele alındığı toplantıda iş insanlarına hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İnegöl'deki sektörel kümelenmeyi Samsun'da da başaracaklarını kaydetti.



Sektöre, gelecek vizyonu kazandırarak büyümesinin sağlanması için MOBİD ile ortak çalışma başlatmaya hazır oldukları dile getiren Başkan Demir, "Samsun mobilya sektörü geçmişte Türkiye'nin önemli imalat noktalarından birisiydi. Şehrimiz ciddi imalat potansiyeli ve pazar payına sahipti. Zaman içinde İnegöl gibi imalat kümelenmesi noktasında atılım yapamadığı için durağanlık yaşadık. Önümüzdeki 4,5 yılda, sizlerle ortak hareket edip istişarede bulunarak sektörle ilgili neler yapabileceğimizi ortaya koymak istiyoruz" diye konuştu.



Üretim, pazarlama ve ihracat noktasında Samsun mobilya sektörünün çağı yeniden yakalaması için iş birliği yapacaklarını vurgulayan Başkan Mustafa Demir, şunları söyledi:



"Teknoloji, bilimsel gelişmeler, AR-GE ve inovasyon gibi konularda emek veren iş insanlarımız var. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Sizinle müşterek hareket ederek yarının vizyoner bakış açısıyla modern mobilya sanayisinin yer aldığı bir alan oluşturalım. Yeri tespit edip tahsis veya satın alınmasından sonra bize görev düşecek. Ulaşım arterleriniz birlikte alanı planlayalım. Yolunu, alt yapısını hazırlayalım. Gerekli ruhsatlarınızı da verelim. Özetle, biz hazırız ve emrinizdeyiz."



İş adamlarından kümelenme merkezi için talep edecekleri alan büyüklüklerini belirlemelerini de isteyen Mustafa Demir, Samsun'un yakın gelecekte üretim ve pazarlamada önemli yerlere geleceğini de sözlerine ekledi. - SAMSUN