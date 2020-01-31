Başkan Demir, MTU motorunun geldiği son nokta hakkında bilgi verdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "(MTU motorun son durumu) Yapılan görüşmelerde mesaj alındı, üzerine çalışacakları söylendi" dedi.

Ankara'da Savunma Sanayii Başkanlığı ve Ostim arasında imzalanan iş birliği protokolü törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, imzaların atılmasından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Özkoç'un Altay tankı projesinin iptaline yönelik yaptığı açıklamayı sorması üzerine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Biz yaptığımızın her işin arkasındayız. İhalemizi son derece şeffaf ve açık yaptık. Beyefendi bildiğini yapsın, buyursun. Siyasi polemiğe hiç girmek istemiyoruz, defalarca belirttik. Savunma sanayinde onlarca proje ve ihale yapılıyor. Her projenin, ihalenin kendine göre şartları, başlangıç koşulları var. Altay tankı nedir, prototip nedir? Güzelce derslerine çalışsınlar ondan sonra bizimle muhatap olsunlar" ifadelerini kullandı.

Başka bir gazetecinin MTU motor hakkındaki son gelişmeleri sorması üzerine Demir, "Bu konu siyasi zeminde gündeme getiriliyor. O zeminde de bu konuyla ilgileneceklerini belirttiler. Gelişmeleri takip edeceğiz. Bu konuda negatif bir geri dönüş olmadı. Yapılan görüşmelerde mesaj alındı, üzerine çalışacakları söylendi" şeklinde konuştu.

ALTAY TANKINDA SÜRE UZATIMININ SÖZ KONUSU OLUP OLMADIĞININ SORULMASI ÜZERİNE DEMİR, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Hala ihale şartları anlaşılmadıysa tekrar izah edelim. Bir ihale yapılır, bunun bir 'T0' başlama şartı vardır. İhale yaptığınız yere verdiğiniz bir prototip vardır. Bu prototipte kullanılan komponentler vardır. İhaleyi alan kişi bu komponentleri kullanarak bu işi yapacaktır. O komponentleri yapan, geliştiren safhada kim yaptıysa ihaleyi alan kişi aynı komponentleri kullanmak durumunda, eğer siz bunu sağlayamıyorsanız, ben size bir iş verdim bunu 'ABC'yi kullanarak yapacaksınız' dedim. 'A ve B' yok ortalıkta siz dönüp bunu yapabilir misiniz? O 'A ve B' şartları gerçekleştiği zaman başlayabiliyorsunuz bu işe. Bizim 'T0' dediğimiz bir olay var. 'T0' başlangıcı, imzaya kadar başlayacak ümidimiz vardı. Ama önümüze çıkan engeller ki bunlar dış engeller, bu konuda spekülasyon yapan arkadaşların da dış engellerle ilgili yorum yapmamaları da manidardır."

(Mevlüt Hasgül - Erdinç Türkcan/İHA)