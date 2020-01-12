Başkan Demir öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Demir öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Başkan Demir öğrencilerle buluştu

6 saat önce

Emine Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Dünyada omuzları üzerinde en fazla sorumluluk olan nesil sizsiniz.

Başkan Demir öğrencilerle buluştu, System.String[]

Emine Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Dünyada omuzları üzerinde en fazla sorumluluk olan nesil sizsiniz. Ama bunun üstesinden kolaylıkla geleceğinize eminim" dedi.


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 29 derslik, 804 öğrencisi bulunan Emine Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen Kariyer Günleri programında öğrenciler ile tecrübelerini paylaştı.


Samsun'un ilk ve tek kız imam hatip lisesi olan Emine Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bir araya gelen Başkan Demir, eğitim hayatı başta olmak üzere iş ve siyaset yaşantısı hakkında yaptığı söyleşide, "İnsanın en verimli olduğu yaşlardasınız. Bu yaşlarda yeteneklerinizi ortaya koymak, geliştirmek için çalışmalısınız. 7,5 milyarın üzerinde nüfusu bulunan dünyada omuzları üzerinde en fazla sorumluluk olan nesil sizsiniz. Ama bunun üstesinden kolaylıkla geleceğinize eminim. Bunu başardığınızda 20 - 25 yıl sonra ülkenin geleceği hakkında karar alacak pozisyonlarda olacaksınız. Allah bahtınızı açık etsin" diye konuştu.


Söyleşinin ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e okul müdürü Mustafa Dilek tarafından günün anlam ve önemine binaen plaket takdim edildi. Başkan Demir okulun sanat eğitmenlerinden Doğa Sanatçısı Bahar Değirmenci tarafından Kuş Cenneti'ni anlatan çınar ağacı yaprağına yapılmış bir bülbül türü olan kızılgerdan hediye edilmesi üzerine, "Çok değerli ve güzel bir çalışma. Bu güzel hediyeniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünün anısına belediyemiz olarak okulumuzun öğrencilerini Kuş Cenneti'ne götüreceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Mustafa Demir, Ahmet Yeni, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Temizlik işçilerinin korku dolu gecesi! Korkunç manzarayı gördüler, polise haber verdiler
TIR, önce otomobile sonra sürücüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Konteynerde bulunan ceset olayından korkunç detaylar geldi! Kafası vücudu ayrı yerde, diğer parçaları ayrı yerde İmamoğlu, şehir hastanesine yapılan metro ihalelerini iptal edince Erdoğan talimat verdi

Son Dakika Haberleri
23:36 İzmir'de çalınan 80 küçükbaş hayvan Bursa'da bulundu - Son Dakika Haber
23:34 Almanya'da bomba paniği: 14 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika Haber
23:28 Hayvan çiftliğindeki yangın korkuttu - Son Dakika Haber
23:17 Samsun'da çöp konteynerinde ceset bulunması - Son Dakika Haber
23:04 Mısır, Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediğini duyurdu - Son Dakika Haber
23:03 Arkadaşını öldürüp toprağa gömmüş - Son Dakika Haber
22:35 İranlılar, "Ruhani istifa" diyerek Kasım Süleymani'nin posterlerini yırttı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 23:51:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Demir öğrencilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]