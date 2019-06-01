Son Dakika Haberleri: Başkan Demir, personel ve vatandaşla bayramlaştı
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Başkan Demir, personel ve vatandaşla bayramlaştı

1 saat önce

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, belediye konferans salonunda belediye personeli ile vatandaşlarla bayramlaşma programına katıldı.

Başkan Demir, personel ve vatandaşla bayramlaştı, System.String[]
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, belediye konferans salonunda belediye personeli ile vatandaşlarla bayramlaşma programına katıldı. Bayramlaşma programına, belediye meclis üyeleri de katıldı.

Başkan Demir, daha sonra ayın personeli seçilen Caner Bayraktar'a başarı belgesi ile hediye verdi. Başkan Demir, personelin başarılarının devamını diledi. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:58 Kaynak: İHA
Ardahan, Güncel
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