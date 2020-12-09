Başkan Demir personeline seslendi: "Halkımız hizmetlerimizi hissetmeli" - Son Dakika

Başkan Demir, "Halkımız, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini hissetmeli, bir talepte bulunduğunda 'Belediye benim için elinden geleni yapar' demelidir. Bu çok önemli ve herkesten katkı bekliyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nde birimlerle toplantılarını sürdüren Başkan Mustafa Demir, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı değerlendirme toplantısına katıldı.

Daire Başkanı Hüseyin Hakkı Akbulut ve personelin hazır bulunduğu toplantıda yapılan çalışmalar değerlendirildi. Personele önemli mesajlar veren Başkan Mustafa Demir, "İşi iş değil, adam yapar. Hiçbir şey durduğu yerde olmaz. Yemeği pişirmek için aşçıya ihtiyaç var. Benim, daire başkanlarımızın, şube müdürlerimizin, bütün memurlarımızın ve çalışanlarımızın performansını kuracağımız sistem ölçecek. Bu sistem üzerinde çalışıyoruz. Alo 153 Çağrı ve Kent Yönetim Merkezi hizmete girdiğinde göreceksiniz. Performansınızı da sizinle paylaşacağız. Şuan çözüm merkezinde bunu yapıyoruz. Genel sekreterimizle de değerlendiriyoruz. Çok ciddi bir iyileşmeye doğru da gidiyoruz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İnsanlarımıza hizmet ediyoruz" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "O zaman tabloları daha iyi, başarılı, verimli hale getirelim. Halkımız, büyükşehir belediyesinin hizmetlerini hissetmeli, bir talepte bulunduğunda 'Belediye benim için elinden geleni yapar' demelidir. Bu çok önemli ve herkesten katkı bekliyoruz. Hepimiz, birbirimizden sorumluyuz. Yaptığımız işlerde birbirimize yardımcı olmak zorundayız. Birbirimizi daha iyi görev yapmaya sevk etmek durumundayız. Ama öncelikle görevimizi iyi yapmalıyız. Bu konuda ben dahil hepimizin eşitliği var. Eksik bir şey yapıldığında söylüyorum. Konuşup, değerlendiriyoruz. Siz de böyle yapmalı, hep birlikte bunu önemsemeliyiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı yeni hükümet sistemiyle büyükşehirlerin, şehirlerin kalkınmasında ana lokomotif olduğunu hatırlatan Başkan Demir, "Örneğin destek hizmetleri olarak yaptığımız veya yapamadığımız hizmetlerden halkın ne oranda etkilendiğini görüyoruz. Yapabilirsek pozitif, yapamazsak negatif etkilenecek. Yapamazsak şehrimize eksik hizmet etmiş olacağız. Burada yaptığımız işlerden maaş alıp evimizi geçindiriyorsak, şehrimize ve halkımıza karşı bizim borcumuz var. Borcumuzu en iyi şekilde çalışarak ödemekle mükellefimiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN