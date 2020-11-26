Başkan Demir, sahada incelemede - Son Dakika

Başkan Demir, sahada incelemede

26.11.2020 16:38
Başkan Demir, sahada incelemede, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, inşaatı devam eden 'Alo 153 Kent Yönetim Merkezi Hizmet Binası' inşaatını inceledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, inşaatı devam eden 'Alo 153 Kent Yönetim Merkezi Hizmet Binası' inşaatını inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Demir, daha sonra Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisleri'ni gezdi.

Samsun'u daha modern ve estetik bir şehre dönüştürmek için gece-gündüz çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yapımı devam eden projeleri de yerinde görüp incelemelerde bulundu.

Bu kapsamda 'Alo 153 Kent Yönetim Merkezi Hizmet Binası' inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Demir, her alanda Samsun'u geleceğe taşımak için 17 ilçeyi de kapsayacak projeleri hayata geçirdiklerini ifade ederek şunları söyledi: "Alo 153 Kent Yönetim Merkezi vatandaş ile belediye arasında köprü görevi üstlenecek. Bu projeye Büyükşehir Belediyesi olarak çok önem veriyoruz. 1 milyon 350 bin insanımız dahil, şehir dışındaki ve yurt dışındaki vatandaşlarımız, belediye ile irtibat kurabilecek. Önerisini, eleştirisini talebini buradan bize ulaştırabilecek" dedi.

Ardından Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisleri'ne giden ve burada incelemelerde bulunan Başkan Demir, "Her alanda yatırımlarımız ve çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlarımızla sürekli iç içeyiz. Onların önerilerine, taleplerine önem veriyoruz. Samsun'un konforunu ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmaları ve projeleri üretmeye gayret ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Başkan Demir, sahada incelemede
Başkan Demir, sahada incelemede
Başkan Demir, sahada incelemede

Mustafa Demir, Estetik, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Demir, sahada incelemede - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü Şenol Güneş'ten maaş tepkisi: Sanki burada para kaçırılıyor Koronavirüs nedeniyle öğrencilerin gelmediği Kars'ta kiralık evler elde kaldı Danimarka'da itlaf edilen vizonlar toprağın altından yüzeye yükseldi Polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın: Allah beni koruyor Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor
Son Dakika: Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık işbirliği anlaşması Son Dakika: Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık işbirliği anlaşması         
16:25
Sınırında yürek burkan olay! Umuda yolculuk ölümün soğuk kollarında son buldu Sınırında yürek burkan olay! Umuda yolculuk ölümün soğuk kollarında son buldu         
15:46
Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kara kış yaşanırken, Bodrum sahillerinde deniz keyfi yapılıyor Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kara kış yaşanırken, Bodrum sahillerinde deniz keyfi yapılıyor         
15:29
Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor         
15:25
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Toplantı kayıt altına alınmasın" diyen müdüre yanıt: Rahatsızım diyen burayı terk edebilir         
15:01
Sıla'ya hakaret ettiği için yargılanan Davut Güloğlu'nun aldığı ceza belli oldu Sıla'ya hakaret ettiği için yargılanan Davut Güloğlu'nun aldığı ceza belli oldu         
14:51
Son Dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak Son Dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak         
14:39
Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı         
14:08
Kaş kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, yüzünün bandajlı halini paylaştı Kaş kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, yüzünün bandajlı halini paylaştı         
13:57
Evinin camına Evinin camına "Koronavirüs bitene kadar misafir almıyoruz" yazılı afiş astı         
13:42
Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor         
13:21
Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak         
13:19
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş: Koklamak koronavirüsten korunmaya yetiyor ODTÜ'den heyecanlandıran buluş: Koklamak koronavirüsten korunmaya yetiyor         
13:08
7 yıllık dostuna çıkan 13 milyonluk ikramiye kuponunu çalan kadına 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi 7 yıllık dostuna çıkan 13 milyonluk ikramiye kuponunu çalan kadına 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi         
13:05
Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak         
13:03
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak         
12:49
Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 16:50:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Demir, sahada incelemede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei