Başkan Demir: Salgından sonra gel - Son Dakika

Başkan Demir: Salgından sonra gel
6 saat önce
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, coronavirüs salgınının yayılmaması için vatandaşlara, "Evde Kal Ardahan" çağrısında bulundu.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, coronavirüs salgınının yayılmaması için vatandaşlara, "Evde Kal Ardahan" çağrısında bulundu. Başkan Demir, "Çok Sevdiğin Ardahan'a Salgından sonra gel çağrısı" Ardahan'daki billboardlarda kullanılmaya başlandı. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:04 Kaynak: İHA
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