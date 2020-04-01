Başkan Demir: Salgından sonra gel - Son Dakika

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir , coronavirüs salgınının yayılmaması için vatandaşlara, "Evde Kal Ardahan" çağrısında bulundu. Başkan Demir, "Çok Sevdiğin Ardahan'a Salgından sonra gel çağrısı" Ardahan'daki billboardlarda kullanılmaya başlandı. - ARDAHAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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