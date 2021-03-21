Başkan Demir : "Samsun'a hizmet etme sevdamız var" - Son Dakika

Başkan Demir : "Samsun'a hizmet etme sevdamız var"

21.03.2021 17:53
Başkan Demir :

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tek arzumuz var. O da Samsunlu vatandaşlarımızın daha konforlu, daha kaliteli ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesi. Samsun'a hizmet etme sevdamız var" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tek arzumuz var. O da Samsunlu vatandaşlarımızın daha konforlu, daha kaliteli ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesi. Samsun'a hizmet etme sevdamız var" dedi.

İş insanı Halil İbrahim Demirhan ile birlikte Katar kraliyet ailesini Samsun'da ağırlayan ve kentin güzelliklerini anlatan Başkan Demir, daha sonra Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü'nde 2021 yılına ait yapılacak projeleri değerlendirdi. Genel Sekreter İlhan Bayram'ın da yer aldığı istişare toplantısında SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık'tan brifing alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ekiplerin Atakum İlçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde 12, Taflan'da 30 kilometrelik atık su kanalizasyon hattını yerinde inceledi.

Atakum'dan sonra 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde yol ve SASKİ yatırımlarını yerinde gören Başkan Demir, hedeflerinin 2023 yılına kadar 946 kırsal mahallenin bütün altyapısını bitirmek olduğunu ifade etti. Samsun için hep daha iyisini, daha güzelini yapma heyecanı ile çalıştıklarını söyleyen Başkan Demir, "Atık su arıtma tesislerinden altyapıya, içme suyu depolarının inşasından bakım onarımına, üst yapıdan dere ıslah ve temizlik çalışmalarına, sağlıklı içme suyu temininden yağmur suyu ızgaralarının temizliklerine kadar hizmet sahamız içerisinde yer alan her alanda vatandaşımızın yanındayız. Bizim Samsun'umuza olan hizmet sevdamız bitmeyecek" diye konuştu.

2023 yılına kadar bütün bu çalışmaları bitirip, Samsun'da artık altyapı probleminin kalmadığı, özellikle atık su konusunun hiç konuşulmadığı bir ortamı tamamen temin etmek olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Demir, "2023 yılına kadar 946 kırsal mahallenin bütün altyapısını bitireceğiz. İçme suyu ve yol sorununu tarihe gömeceğiz. İçme suyu bitince arkasından kanalizasyon sistemi gelecek. 8-10 yıl içerisinde Samsun'da bambaşka bir Büyükşehir Belediyesi kavramı yerleşmiş olacak" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Başkan Demir : Samsun'a hizmet etme sevdamız var
Başkan Demir : Samsun'a hizmet etme sevdamız var
Başkan Demir : Samsun'a hizmet etme sevdamız var
Başkan Demir : Samsun'a hizmet etme sevdamız var

Mustafa Demir, İlhan Bayram, Samsun, Katar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demir : 'Samsun'a hizmet etme sevdamız var' - Son Dakika


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