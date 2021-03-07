Başkan Demir: "Samsun modern ve planlı bir kentleşme yolunda ilerliyor" - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde yapımı devam eden kentsel dönüşüm projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şehrimize vizyon katacak kentsel dönüşüm çalışmalarımız planlı ve kaliteli bir şekilde sürüyor. Samsun, yatay mimariyle modern ve planlı bir kentleşme yolunda ilerliyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta sonu mesaisinde yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. Beraberinde Genel Sekreter İlhan Bayram ile birlikte İlkadım İlçesi Kıran Mahallesi'nde bin 404 konut, 37 iş yeri, dini tesis, spor ve çocuk oyun alanları ile Kıran Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarını takip eden Başkan Demir, burada yetkililerden bilgi aldı. Ardından Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile birlikte Canik'te 234 bin 371 metrekare alan üzerinde inşası devam eden 900 yataklı 'Samsun Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

İlçede incelemelerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, semaverle çay demleyip içen gençlerin davetini kırmayarak onlarla sohbet edip çay içti. Kentsel Dönüşüm projeleri, Şehir Hastanesi ve diğer yatırımlarla birlikte Samsun'u bölgenin ve Türkiye'nin markası haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Mustafa Demir, özellikle kentsel dönüşümün şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi. Bu projelerin şehre yeni bir vizyon katacağını dile getiren Başkan Demir şunları söyledi:

"Samsun'u yatay mimariyle modern ve planlı kentleşmede marka şehir haline getireceğiz. Kıran Mahallesi, Canik Yeni Mahalle, Toybelen kentsel dönüşüm projeleri depreme dayanıklı, kaliteli ve yatay mimarisiyle, yeşil alanları, sosyal tesisleriyle Samsun'umuza değer katacak." - SAMSUN