Başkan Demir: "Samsun, Türkiye'nin en iyisi olacak" - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Meyvecilik ve üretim noktasında Samsun'u Türkiye'nin en iyi şehri yapacağız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) kaynaklı, 'Samsun ilinde Sürdürülebilir Tarım Faaliyetleri Yaygınlaştırılması Projesi' dahilinde meyve fidanı dikim programı düzenlendi. Canik ilçesi Başkonak Mahallesi'ndeki programa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Seyfi Küçükgöncü, Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Muharrem Özcan, Tarım İl Müdürü İbrahim Sağlam, Canik Belediye Başkan Vekili Yusuf Sancak, AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gençay, Başkonak Mahallesi Muhtarı Davut Şişman ve mahalle sakinleri katıldı.

Programda bir konuşma yapan ve bugünün önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Dünyada üretimler çeşit çeşittir. Asıl üretim, gıdadır. Hepsini içine alan meyvecilik, sebzecilik, hayvancılık insanı besleyen üretimdir. Dünyada 7 milyar insan var. Bunları geçindirecek, hayata bağlayacak, yaşatacak üretimi yapmadığınızda insanlık ölür. Üretimlerin anası bu. Burası çok önemli. Türkiye bu konuda kendi kendine yeten ender ülkelerden bir tanesi. Şu anda sanıyorum 20 milyar dolarların üzerine çıktı tarımsal ihracatımız. Bizim ilk 2000 yıllarına baktığınız zaman o günkü Türkiye'nin toplam ihracatı kadar tarımsal alanda ihracat yapıyoruz şuanda. Türkiye böyle mümtaz, Allah'ın bizi böyle nimetlerle donattığı, bizi varlık içerisinde imtihan ettiği bir coğrafya" dedi.

Samsun'u bu noktada Türkiye'nin en iyisi yapacaklarını dile getiren Başkan Mustafa Demir, "İstikbalimiz, geleceğimiz, çoluk çocuğumuz ve torunlarımız açısından bu yatırımlar çok önemli" diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Benim ilk milletvekilliği dönemlerimde bir ifadem vardı. Samsun öyle bir şehir ki; burası Türkiye'yi taşır. Potansiyeli bu. Meyvecilik ve üretim noktasında Samsun'u Türkiye'nin en iyi şehri yapacağız. Bugün de bu açıdan çok önemli. Allah'ın izniyle birçok noktada Samsun Türkiye'yi taşıyacak. Bizim ilk projelerimizden biri, kırsal altyapının tamamını bitirmekti. Yol, su ve atık su. Asarcık'tan Terme'ye, Yakakent'ten Vezirköprü'ye kadar. 946 kırsal mahallemizin tamamının yolları yapıldığında, bütün kılcal damarların ulaşımını problemsiz sağlamış oluyorsunuz. Ondan sonra içme suyu getiriyorsunuz. Suyun olmadığı yerde hayat olmuyor. Sıfır atık konusunda da Türkiye'nin en iyi projesini hazırlıyoruz. Bunları niye yapıyoruz. Yatay kalkınmanın gerekleri bunlar."

"Kim meyvecilik yapmak istiyorsa fidanı bizden"

Meyvecilikte, hayvancılıkta ve ziraatta insanımızın çalışması amacıyla tüm masrafının devlet tarafından karşılandığını da hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Geriye ne kalıyor. Mahalledeki insanımızın çalışması kalıyor. Kim meyvecilik yapmak istiyorsa fidanı bizden. Vezirköprü'de 160 bin dekar alan sulanıyor. Şuanda tarımda ve meyvecilikte çok hızlı gelişme var. Orada bir besi OSB kuruyoruz. 1200 dönüm. 16 bin 500 hayvanlık besi OSB kuruyoruz. Üretim alanlarında da çalışacağız. Besicilik yapanlara kaba yem üretimi noktasında da arazi temin edeceğiz. Bütün üretimlerini destekleyeceğiz. Buranın çok güzel lokasyonu var. Bu bölgenin meyve aromasını ben biliyorum. Bu konuda bölgeleri ihya etmek durumundayız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bölgeye ceviz, kuşburnu, kiraz, şeftali, kestane fidanları dikildi. Ayrıca proje kapsamında 17 ilçede üreticilere 37 bin 800 adet fidan dağıtılarak toprakla buluşturuldu. - SAMSUN