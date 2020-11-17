Samsun Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları

17.11.2020 14:24
Samsun Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, vizyoner bir belediyecilik anlayışıyla şehri yarınlara taşıdıklarını belirtti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, vizyoner bir belediyecilik anlayışıyla şehri yarınlara taşıdıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Demir, Samsun'da yapımına başlanan ve başlanacak kentsel dönüşüm, akıllı şehir uygulamaları, minibüs terminali, 153 Kent Yönetim Merkezi, Subaşı ve Saathane projeleri konusunda bilgi verdi.

Samsun'un çok önemli bir şehir olduğunu ifade eden Demir, şöyle devam etti:

"Bütün zor olan problemlere vaziyet ettik ve ediyoruz. Kentsel dönüşümü başlattık. Yenimahalle, Kıranköy, Toybelen. Şimdi de Bakanlıkla Soğuksu ve Gaziosmanpaşa'yı çalışıyoruz. Arkasından 2 bin 500 konutluk yeni bir rezerv alanı oluşturuyoruz. Bütün Samsun'daki kentsel dönüşümü Allah'ın izniyle tarihe gömeceğiz. Selahiye'den Yenidoğan'a kadar bütün mahalleleri kapsama aldık. Mert Irmağı'nda da çalışmalarımız devam ediyor. Vizyoner bir belediyecilik anlayışıyla şehri yarınlara taşıyoruz. Bütün zor olan problemlere vaziyet ettik ve ediyoruz. Samsun'u daha ileriye taşıyacak projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz."

Minibüs terminali projesinin şehrin trafik sorununun çözümüne katkısı olacağını vurgulayan Demir, "Şehrimizdeki trafik problemlerini çözmek için çalışmalarımız sürüyor. Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, İsmet İnönü ve 100'üncü Yıl bulvarlarındaki akıllı şehir uygulaması Bakanlıkta onayda. Onaylanır onaylanmaz 2021 yılında inşasına başlıyoruz. Kültür Merkezi'nin yanına minibüs terminalini de yapacağız. 17 ilçeden insanlar orada toplanacak, minibüsler oradan dağılacak. Trafikte de rahatlama olacak." ifadesinde bulundu.

Alo 153 Kent Yönetim Merkezi inşasına başladıklarını da aktaran Demir, "O merkezin belediyeciliğe ne kattığını yapılınca göreceksiniz. Benim bile performansımı ölçecek o sistem. Benim görevimi yapıp yapmadığım önüme rapor olarak çıkacak. Belediyedeki 4 bin 300 personelin ne yaptığını o sistem ortaya koyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, Saathane Meydanı'ndaki restorasyon çalışmalarının bittiğine de işaret ederek şunları kaydetti:

"Saathane bölgesini kullanıma açıyoruz. 2 etap halinde yapıyoruz orayı. Dükkanlar boşaltılıyor. Tarihi çarşıya dönüştürüyoruz. Büyük Cami'nin önündeki binaların olduğu bloğun da kamulaştırma çalışmalarına başlıyoruz. Orayı da yıkıp 2 katlı tarihi bir dokuya dönüştürüyoruz. Subaşı projesini ihale ettik. 2021 yılında bitireceğiz. Mekanik otomatik otopark alanına dönüştüreceğiz. Küçük bir mescit de inşa edeceğiz. Anakent İş Merkezi'ni önümüzdeki yılın sonuna kadar boşaltıp yıkacağız. Altına otopark yapacağız. Bizler çalıştıkça dinleniyoruz. Gayretle, hakkaniyetli ve gönülden çalışıyoruz."

Samsun Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları
Samsun Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları

Mustafa Demir, Minibüs, Subaşı, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları - Son Dakika


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