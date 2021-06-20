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Başkan Demir: Samsun'un Su Sorunu Kalmayacak - Son Dakika

Başkan Demir: Samsun'un Su Sorunu Kalmayacak

20.06.2021 15:05
Başkan Demir: Samsun'un Su Sorunu Kalmayacak, System.String[]

Göreve geldiği ilk günden itibaren gerek ilçelerde gerekse merkezde yol, su ve altyapı konusunda kararlılıkla çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, kırsalda içme suyuna kavuşamayan mahalle bırakmayacak.

Göreve geldiği ilk günden itibaren gerek ilçelerde gerekse merkezde yol, su ve altyapı konusunda kararlılıkla çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, kırsalda içme suyuna kavuşamayan mahalle bırakmayacak. Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü yatırımları ile Samsun'un en ücra köşesine ulaşan Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Samsun'un 19 Mayıs, Bafra, Alaçam, Yakakent, Ayvacık, Tekkeköy, Kavak, Ladik ve Havza ilçelerindeki su sorunlarının çözümüne ilişkin bilgi veren Samsun Büyükşehir Başkanı Mustafa Demir, 9 ilçedeki 160 mahalleyi de içme suyuna mutlaka kavuşturacaklarını söyledi.

4 İlçede su sorunu aynı anda çözülecek

19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerindeki içme suyu sıkıntılarının çözümü konusunda ekiplerin saha çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu ilçelerimizde içme suyu sorunlarının bitmesine az kaldı. Bilindiği üzere Engiz Çayı üzerindeki 19 Mayıs Dağköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) bitmek üzere. Ekonomiye yılda 41. 2 milyon TL katkı sağlayacak baraj, hizmete girdiğinde yılda yaklaşık 43. 40 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak. Barajdan alacağımız suyu, 1230 metre isale hattı ile arıtma tesisine nakledeceğiz. Günlük 100 bin metreküp kapasiteli tesisinde arıtılmış suyu şebekelerle 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerimize de dağıtacağız. Böylece ilçelerimizdeki nüfusumuzun içme suyu ihtiyaçlarını karşılamış olacağız' dedi.

Çiftli siteme kavuşacak

Yılda 22. 27 milyon metreküp içme suyunun arıtılacağını, 76 bin 930 dekar da tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirten Başkan Demir, "Barajdan alacağımız suyu içme suyu arıtma tesisine getirecek 51 kilometrelik isale hattının yapımı devam ediyor. Arıtma tesisi de bu sene bitiyor. Arıtılmış suyu ilçelere verdikten sonra Bafra'daki mevcut su kaynaklarını bakım onarıma alıp tüm sistemlerini gözden geçirerek yenileyeceğiz. Böylelikle bu ilçelerimizi yedekli ve çiftli içme suyu sistemine kavuşturmuş olacağız. Kavak, Havza, Ladik gibi üst kodlardaki ilçelerimizde barajlarda ve göletlerdeki su kaynaklarını arıtma tesisleri vasıtasıyla arıtıp şebekeler aracılığıyla evlerin çeşmelerinden akıtacağız. Ayvacık ve Tekkeköy'ün tamamındaki su sorununu da bu sistemle çözüp tarihe gömeceğiz" diye konuştu.

Başkan Demir: Samsun'un Su Sorunu Kalmayacak

Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Bafra, Mayıs, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Demir: Samsun'un Su Sorunu Kalmayacak - Son Dakika


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