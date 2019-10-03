Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta sonu liderlik mücadelesine çıkacak olan Samsunspor ile ilgili, "Samsunspor'u hak ettiği yerde görmek istiyoruz. Bunun için hep birlikte mücadele edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsunspor'un Taraftarlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Çepni'nin düzenlediği kahvaltı programına katıldı. Başkan Demir, Samsunspor'un bu sezon yakaladığı ivmeden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Takımımızı hak ettiği yerde görmek istiyoruz" dedi.



Birlik, beraberlik mesajları



Başkan Mustafa Demir, Samsunspor yöneticisi Aykut Çepni'nin Fuariçi'nde bir tesiste düzenlediği kahvaltı programında kulüp yöneticileri ve sivil toplum kuruluş(STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Eski Samsunspor Kulübü başkanlarından Emin Kar'ın da yer aldığı kahvaltıda Başkan Mustafa Demir, Samsunspor için birlik ve beraberlik mesajları verdi.



"Elimizden geleni yapıyoruz"



Samsunspor'un bulunduğu noktadan çok daha fazlasını hak ettiğini belirten Başkan Demir, "Takımımıza sevdalı iş insanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bugün bir aradayız. Samsunspor, hepimizin ortak paydası. Hepimiz takımımızın çok daha iyi yerlere gelmesini istiyor ve bunun için elinden gelen gayreti gösteriyor. Göstermeye de devam edecek. El ele vererek Samsunsporumuzu hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Bunun için hep birlikte mücadele edeceğiz" diye konuştu.



"Liderlik maçı"na davet



Başkan Mustafa Demir, Samsunspor'un hafta sonu oynayacağı Manisa Büyükşehir Belediyespor müsabakasıyla ilgili olarak, "Takımımızın bu sezon yakaladığı ivme memnuniyet verici. Cumartesi günü rakibimizi mağlup edersek liderlik koltuğuna oturacağız. Bu nedenle çok ama çok önemli bir karşılaşma bizim için. Galibiyetle bitireceğimize inanıyorum. Taraftarlarımız, sezonun bu en önemli maçında takımlarını yalnız bırakmayacaktır. Hep birlikte galibiyeti ve liderliği kutlayalım" şeklinde konuştu. - SAMSUN