Başkan Demir: "Sanayi esnafının sorunlarını çözeceğiz" - Son Dakika

Başkan Demir: "Sanayi esnafının sorunlarını çözeceğiz"

12.11.2020 13:08
Başkan Demir:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Sanayi esnafı, bir mülk edinmeye kalksa şu anda yok. Normal imarlı bir yerden yer almaya kalksa, sanayi imarı olmadığı için orada da zorluk yaşıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Sanayi esnafı, bir mülk edinmeye kalksa şu anda yok. Normal imarlı bir yerden yer almaya kalksa, sanayi imarı olmadığı için orada da zorluk yaşıyor. Bu konuda büyük bir sıkıntı var. Biz bunların hepsini çözeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir bugün 19 Mayıs Sanayi Sitesi esnafı ile kahvaltıda buluştu. Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Eyüp Aydın'ın da yer aldığı kahvaltıda sanayi esnafının sorunlarını dinleyen Başkan Demir, Samsun'a önemli hizmetler kazandırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.

Gülsan Sanayi Sitesi esnafının taşınma süreci ile ilgili gelinen noktayı da anlatan Başkan Demir, " Toybelen'in ihalesi geçtiğimiz ay yapılmıştı. Şu anda TOKİ talep formlarını hazırlıyor. Bir hafta içerisinde elimizde olacağını tahmin ediyoruz. Sözleşmeyi yapınca hemen ilana çıkıp resmi talepleri alacağız. Blokları belirledik. Gülsan'daki arkadaşlarımızla görüşmeye başlayacağız" diye konuştu.

"Mobilyacı esnafımızdan bize herhangi bir müracaat gelmedi"

Mobilyacılarla ilgili de bir çalışma yapacaklarını dile getiren Başkan Mustafa Demir, "Mahmutlu Sapağı'nın orada daha önce başlayan bir kamulaştırma işlemi vardı. Biz o kamulaştırma çalışmasını devam ettiriyoruz. 600 dönümlük bir alan oluşturarak mobilyacı esnafımızı oraya taşımak istiyoruz. Ancak mobilyacı esnafımızdan bize herhangi bir müracaat gelmedi. Sektör bunu talep etmeden, dilde söyleyip de kalpte olmayınca olmuyor. Ama biz her ihtimale karşı bu çalışmayı yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sanayi alanlarına revize planlar yapılacak"

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile küçük sanayi esnafı için Samsun'da yeni bir projelendirmeye ihtiyaç olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Demir, "Esnaf, bir mülk edinmeye, kendine ait bir yer edinmeye kalksa şu anda yok. Normal imarlı bir yerden yer almaya kalksanız sanayi imarı olmadığı için orada da zorluk yaşanıyor. Bu konuda büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Biz bunların hepsini çözeceğiz. Sanayi alanlarına revize planlar yapacağız. İddia ediyorum buralar Karadeniz'in en kıymetli yeri olacak. Karadeniz'in kalbi olacak. Gülsan'ı dönüştüreceğiz. Eski Sanayi ise olduğu gibi kalacak. Ancak Toybelen'e gitme talebi olan esnaf var ise onlarla da görüşme yapacağız. Ama önce Gülsan esnafının görüşmelerini bitireceğiz. Burada şu anda SASKİ içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapısı ile ilgili çalışıyor. 2021 yılında tüm bunları bitirmiş olacağız. 1-1,5 yıllık daha sizden sabır istiyoruz. Burayı çok modern ve nezih bir şekilde yapıp sizleri sıkıntıdan kurtaracağız. Beton asfalt yapıp orta refüjleri ve kaldırımları ile dört dörtlük yapıp size teslim edeceğiz. Sanayide kaldırım ve yol işgallerini de engelleyeceğiz. Bazı arkadaşlarımızın gönlü kırılabilir ama kırılmasın. Uygun bir yer talebi olursa da biz ona da çözüm üretiriz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Başkan Demir: Sanayi esnafının sorunlarını çözeceğiz

Mustafa Demir, Eyüp Aydın, Toybelen, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Demir: 'Sanayi esnafının sorunlarını çözeceğiz' - Son Dakika


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