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Başkan Demir: "Şehri geleceğe taşıyoruz" - Son Dakika

Başkan Demir: "Şehri geleceğe taşıyoruz"

11.07.2021 15:00
Başkan Demir:

Samsun'u tüm ilçeleriyle birlikte geleceğe emin adımlarla taşıdıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Çevreden, kentsel dönüşüme, altyapıdan içme suyuna kadar, kültür ve sanat etkinliklerinden tarih ve turizm projelerine kadar birçok alanda Samsun'a kalıcı yatırımlar...

Samsun'u tüm ilçeleriyle birlikte geleceğe emin adımlarla taşıdıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Çevreden, kentsel dönüşüme, altyapıdan içme suyuna kadar, kültür ve sanat etkinliklerinden tarih ve turizm projelerine kadar birçok alanda Samsun'a kalıcı yatırımlar yapıyor, şehri geleceğe taşıyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta sonu Terme ilçesindeydi. Emiryusuf, Kırkharman, Taşlık, Sancaklı, Karamahmut, Bafracalı, Taşpınar, Sütözü, İmanalisi, Şuayip, Yüksekyayla mahalleleri ve merkezde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Demir, vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti. Hafta sonu mesaisini ilçelere ayıran Başkan Mustafa Demir, Salıpazarı ilçesi Dikencik, Kocalar, Avut, Fatsalılar ve Karaperçin mahallelerinde de yapılan çalışmaları yerinde takip etti.

Şehrin dört bir yanında yatırımlar sürüyor

Gittiği her ilçe ve mahallede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kırsalda altyapı çalışmaları, şehir merkezinde Türkiye'ye örnek olan vizyon projelerle Samsun'u geleceğe taşıyoruz. AK Parti iktidarlarının Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hem ülke genelinde hem de yerel yönetimlerde vatandaşa dokunan projeleri hayata geçiriyor. Çevreden kentsel dönüşüme, altyapıdan içme suyuna kadar, kültür ve sanat etkinliklerinden tarih ve turizm projelerine kadar birçok alanda Samsun'a kalıcı yatırımlar yapıyoruz" dedi.

Başkan Demir, Saathane, Subaşı, Toybelen Sanayi Sitesi gibi projelerin devam ettiğini belirtti. Türkiye'de ilk kez akıllı kavşak projesi, çöpten atık ısıyla seracılık, elektrikli toplu taşıma otobüsleri gibi vizyon projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Demir, "Gelecekte Samsun ülkemizin örnek şehri olacak. Hizmetlerden şehir nüfusunun tamamı yararlanacak" diye konuştu.

Yatırım seferberliği sürüyor

İlçelerde altyapı noktasında ortaya koydukları hedef doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Başkan Demir, "İl sınırlarımız içindeki bütün ilçeler ile mahalleye dönüşen eski köy ve beldelerde yatırım seferberliğimizi sürdürüyoruz. Mahalle yollarının tamamında vatandaşlarımızın daha konforlu seyahat etmesi için çalışıyoruz. Samsun ilçeleriyle birlikte topyekün kalkınmış bir şehir olması için ilçe belediyeleriyle el ele vererek koordinasyon ve uyum içerisinde geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. İlçelerimize prestij caddeler kazandırdıktan sonra mahalle yollarında da kaliteyi yükseltmeye ve ihtiyaç olan mahallelere yeni yollar yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ayrıca Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ile birlikte Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen çalışma kapsamında, geniş tarım alanlarının zirai insansız hava araçlarıyla çoklu uçuş yapılarak ilaçlama denemesi programına da katıldı. - SAMSUN

Başkan Demir: Şehri geleceğe taşıyoruz
Başkan Demir: Şehri geleceğe taşıyoruz
Başkan Demir: Şehri geleceğe taşıyoruz
Başkan Demir: Şehri geleceğe taşıyoruz

Mustafa Demir, Hisarcık, Turizm, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demir: 'Şehri geleceğe taşıyoruz' - Son Dakika


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