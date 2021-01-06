Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine kısa sürede ulaşacak - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine kısa sürede ulaşacak

06.01.2021 12:52
Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine kısa sürede ulaşacak, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, belediye olarak hedeflerinin ihtiyaç sahiplerine en kısa sürede ulaşmak olduğunu bildirdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, belediye olarak hedeflerinin ihtiyaç sahiplerine en kısa sürede ulaşmak olduğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Demir, Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı personeliyle bir araya geldi.

Demir, toplantıda yaptığı konuşmada, amaçlarının vatandaşın hayatına dokunan her konuda Türkiye'de en iyi hizmeti veren belediye olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Bunu hep birlikte çalışarak başaracaklarına işaret eden Demir, "Tüm yönetim ve ekibimizle projeyi üretirken de en iyisini üreteceğiz. Sahaya yansıtırken de belli bir hedef doğrultusunda yapmak zorundayız. Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı direkt vatandaşın hayatına dokunan bir birim. İhtiyacı olan vatandaşlarımızın hayatına dokunun." ifadesinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinin yaşlı bakım ve evde sağlık hizmetleri gibi hizmetleri olduğuna işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Desteğe, ilgiye ihtiyaç duyan, maddi sorunu olanlara belediyemizin imkanlarından onların hakkı olduğu bilinciyle onlara destek veriyoruz. Ama kriterlerimiz var. Anında hizmeti sunmak, desteği vermek zorundayız. Gelen her talebin doğru bir şekilde, azami 2 gün içinde neticelenerek istifadesine sunacağız. Yaşlı bakımında, Allah kimseyi başkasına muhtaç etmesin. Biz yaşlılığımızda, kendimiz için ne istersek şu an yaşlılarımıza bunu vermemiz gerekiyor. Her şeyden önce insanlık görevidir. Bakıma ihtiyaç duyanlara hizmet, toplumsal hizmettir. Yurt dışında yaşlı, engelli bakım ve hizmetleri gurbetçiler anlatırlardı...Şimdi Türkiye Avrupa ülkelerinden daha iyi konuma geldi. Samsun'da çalışanlarımızla tüm halkımıza hizmet ediyoruz. Gelecekte de bunu çeşitlendirip artıracağız. Pandemi sürecinde gelirlerimiz yarı yarıya düşmesine rağmen hiçbir alanda geri kalmadık. "

Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine kısa sürede ulaşacak
Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine kısa sürede ulaşacak
Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine kısa sürede ulaşacak
Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine kısa sürede ulaşacak

Mustafa Demir, Türkiye, Samsun, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine kısa sürede ulaşacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki: Erken seçim ve 27 Mayıs sözleri tam bir gaflet ve garabet Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika! AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak Maske cezası kesilen kadın: Çekmeyin, kocam beni boşar HSBC'den dikkat çeken dolar/TL tahmini: Tam bir normalleşme ile kur 6,50'ye gerileyebilir Hızlı kilo kaybı yaşayan Seren Serengil, yaşadığı zorlukları anlattı Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde Acun Ilıcalı başrol oynadı Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde Acun Ilıcalı başrol oynadı         
12:37
Bir şişe pekmezle organik ürün yapmaya başlayan girişimci kadın, şimdi siparişlere yetişemiyor Bir şişe pekmezle organik ürün yapmaya başlayan girişimci kadın, şimdi siparişlere yetişemiyor         
12:18
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Papiss Cisse'yi transfer etmek istiyor Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Papiss Cisse'yi transfer etmek istiyor         
11:59
Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı: Artık vatandaşa 'anne kızlık soyadı' sorulmayacak Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı: Artık vatandaşa 'anne kızlık soyadı' sorulmayacak         
11:44
Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı         
11:26
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı         
11:02
Sokakta Sokakta "1 milyon" diye dilenirken, bugün 100 binin üzerinde takipçisi var         
10:17
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
Özcan Deniz'in Özcan Deniz'in "Feyza evimi gasp etti" diyerek dava açtığı villada yangın çıktı         
09:41
Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi         
09:35
Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor         
09:28
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı         
09:11
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi         
07:43
Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi         
19:40
Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı         
17:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 13:01:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine kısa sürede ulaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei