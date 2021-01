Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine kısa sürede ulaşacak - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, belediye olarak hedeflerinin ihtiyaç sahiplerine en kısa sürede ulaşmak olduğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Demir, Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı personeliyle bir araya geldi.

Demir, toplantıda yaptığı konuşmada, amaçlarının vatandaşın hayatına dokunan her konuda Türkiye'de en iyi hizmeti veren belediye olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Bunu hep birlikte çalışarak başaracaklarına işaret eden Demir, "Tüm yönetim ve ekibimizle projeyi üretirken de en iyisini üreteceğiz. Sahaya yansıtırken de belli bir hedef doğrultusunda yapmak zorundayız. Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı direkt vatandaşın hayatına dokunan bir birim. İhtiyacı olan vatandaşlarımızın hayatına dokunun." ifadesinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinin yaşlı bakım ve evde sağlık hizmetleri gibi hizmetleri olduğuna işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Desteğe, ilgiye ihtiyaç duyan, maddi sorunu olanlara belediyemizin imkanlarından onların hakkı olduğu bilinciyle onlara destek veriyoruz. Ama kriterlerimiz var. Anında hizmeti sunmak, desteği vermek zorundayız. Gelen her talebin doğru bir şekilde, azami 2 gün içinde neticelenerek istifadesine sunacağız. Yaşlı bakımında, Allah kimseyi başkasına muhtaç etmesin. Biz yaşlılığımızda, kendimiz için ne istersek şu an yaşlılarımıza bunu vermemiz gerekiyor. Her şeyden önce insanlık görevidir. Bakıma ihtiyaç duyanlara hizmet, toplumsal hizmettir. Yurt dışında yaşlı, engelli bakım ve hizmetleri gurbetçiler anlatırlardı...Şimdi Türkiye Avrupa ülkelerinden daha iyi konuma geldi. Samsun'da çalışanlarımızla tüm halkımıza hizmet ediyoruz. Gelecekte de bunu çeşitlendirip artıracağız. Pandemi sürecinde gelirlerimiz yarı yarıya düşmesine rağmen hiçbir alanda geri kalmadık. "