Başkan Demir: "Tedbirlere uymalıyız" - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 11 ayın sultanı Ramazan'ın İslam dünyasına hayırlar getirmesini temenni ederek, 'pandemi tedbirlerine uyulması' çağrısında bulundu.

Müslümanların birlik ve beraberliklerini perçinlediği, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'ın korona virüsü salgını nedeniyle bu sene 'Şifa Ayı Ramazan' ana temasıyla geçirilecek. Başta namaz ve oruç olmak üzere af ve mağfiret ayında çeşitli ibadetlerle Allah'a yakınlaşacak Müslümanlar, ilk orucunu 13 Nisan Salı günü tutacak. Tüm dünya insanlığını tehdit eden pandemi sebebiyle Ramazan ayı, bu sene buruk geçirilecek. Alınan tedbir ve uygulanacak kısıtlamalar kapsamında birlik ve beraberlik duygusunun en yoğun hissedildiği geleneksel toplu iftar davetleri bu yıl yapılmayacak. Teravih namazlarının evde kılınacağı bu ayda, Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 13 Mayıs'ta kutlanacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilk teravih ve sahurun pazartesi akşamı gerçekleştirileceği 11 ayın sultanı Ramazan'ın tüm İslam coğrafyasına, Müslüman halklara ve millete sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diledi. Ramazan ayının manevi atmosferine pandemi salgının gölge düşürdüğünü ifade eden Başkan Demir, "Heyecanla beklediğimiz Ramazan ayı arifesindeyiz. Ancak bu sene Ramazan'ı dünyamızı etkisi altına alan salgın tehdidi altında evlerimizde geçireceğiz. Mübarek aya özgü geleneklerimizi yaşayamayacağımız için mahzunuz. İftar sofralarında sevdiklerimizle bir araya gelemeyecek, teravih namazlarımızı camilerimizde kılamayacağız. Ramazan, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluştur. Bu süreçte her şerde, hayır olduğuna inanarak milletimizle çok hassas imtihan döneminden geçiyoruz. Ramazan ayında bu musibetten kurtulmak için vatandaşlarımızı birbirimize dua etmeye ve Allah'tan yardım istemeye davet ediyorum. Salgın nedeniyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve tedavileri devam eden hastalarımıza da şifalar diliyorum" dedi.

"Tedbirlere uymalıyız"

Vaka artışları nedeniyle alınan tedbirlere uyulması noktasında uyarıları tekrarlayan Başkan Mustafa Demir, "Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmemiz için bireysel tedbirlere büyük önem vermeye devam etmemiz gerekiyor. Maskelerimizi çıkarmamalı, hijyen kurallarına dikkat etmeli ve sosyal mesafeye uymalıyız. Toplu halde bir yerde bulunmamalıyız. Kısıtlamaların kalkması, sosyal ve ekonomik hayatın normale dönmesi, sevdiklerimize duyduğumuz hasretin sona ermesi için vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN