Başkan Demir, 'Türk-Alman Kardeş Şehirler Çalıştayı'na katıldı - Son Dakika

Başkan Demir, 'Türk-Alman Kardeş Şehirler Çalıştayı'na katıldı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, video konferans ile katıldığı Türk-Alman Kardeş Şehirler Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Almanya yerel yönetimleri arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Başkan Demir, 'Türk-Alman Kardeş Şehirler Çalıştayı'na katıldı, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, video konferans ile katıldığı Türk-Alman Kardeş Şehirler Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Almanya yerel yönetimleri arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaptı.


Türkiye Belediyeler Birliği, Almanya Kent Konseyi ve Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak girişimi ile ilki düzenlenen Türk Alman Kardeş Şehirler Çalıştay'ı yapıldı. Video konferans ile gerçekleşen çalıştayın moderasyonunu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay yaptı. Türkiye'den ve Almanya'dan 20 Büyükşehir Belediye Başkanının katılımıyla gerçekleşen toplantıda "Dijitalleşme", "Sürdürülebilir Kentsel Gelişim", "Dezavantajlı Gruplar ile Mültecilere Yönelik Koruma İşlevleri" ve "Gençlere Yönelik Değişim Projeleri" konularında Türk-Alman Kardeş Şehir İşbirliğindeki iyi uygulama örnekleri konuşuldu.


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, burada yaptığı konuşmada akıllı şehirler projesi, kentsel dönüşüm gibi çalışmalara değindi. Bu noktada Almanya yerel yönetimlerle birlikte işbirliği ve iletişimin faydalı olabileceğini dile getiren Başkan Demir, gençlikle ilgili yapılan faaliyetlerin öneminden bahsederek şunları söyledi: "Samsun 19 Mayıs şehri. Kurtuluşa giden ilk adımın atıldığı şehir. İki üniversitemiz var. Geçen yıl 19 Mayıs'ın 100.yılında gençlerimiz ile birlikte muhteşem bir faaliyete imza atmıştık. Özellikle gençler, kadınlar, engelliler ve çocuklarla ilgili birçok çalışmada kardeş şehirler olarak işbirliği içinde çeşitli çalışmalara imza atabiliriz. Samsun olarak proje çalışmaları konusunda önde yer alabiliriz. Pragmatist projelerle birlikte çalışmalarımızı biraz daha çeşitlendirerek ve iki ülke yerel yönetimlerinin işbirliğini artırmanın ülkemizin diğer alanlarındaki işbirliğine katkı sağlayacağına inanıyorum."


Toplantı, diğer belediye başkanlarının da görüşlerini ifade etmesinin ardından son buldu. - SAMSUN

Almanya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 06:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demir, 'Türk-Alman Kardeş Şehirler Çalıştayı'na katıldı - Son Dakika

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