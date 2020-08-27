Başkan Demir: "Türkiye'ye örnek bir tesis olacak" - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kadıköy ve Yaşar Doğu Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, mahalle kültürünü canlandırmak adına eski Ruh ve Sinir Hastanesi yerleşkesinde yapılacak projenin Türkiye'ye örnek olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Mahalle Buluşmaları' kapsamında dün akşam Kültür ve Yaşam Evi'nde Kadıköy ve Yaşar Doğu Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

"950 mahallede alt yapı tamamlanacak"

Samsun ile ilgili düşüncelerini ve projelerini anlatan Başkan Demir, kırsalda bulunan 950 mahallenin alt yapısını önümüzdeki birkaç yıl içinde tamamlayarak mağduriyetleri ortadan kaldıracaklarını belirterek, "Belediyemiz tarafından birçok hizmet yapıyoruz. Kırsal alt yapıyı 950 mahallede bitiriyoruz. Yapılan çalışmaları görüyorsunuz. Samsun için çok ciddi projeler hazırlandı. Şimdi bu yıldan itibaren tek tek ihaleye çıkıyoruz. 2021 proje yılı olacak. Biz size hizmetkarız. Bütün hedefimiz ve amacımız Allah'ın rızasını kazanmak için sizin hayatınıza ne katabiliriz, onu düşünmek. Bu konuda yürüyoruz. Bu tür ortamlarda sık sık bir araya gelmeye çalışacağız. Bu işin enerjisi, sermayesi dua" dedi.

"Hastane Mahallesi nefes alacak"

Hastane Mahallesi'nde bulunan eski Ruh ve Sinir Hastanesi yerleşkesindeki 28 dönümlük alanda Aile ve Yaşam Merkezi yapacaklarını söyleyen Başkan Demir, "Allah nasip ederse buradaki benzer ortamları Samsun'un her noktasında oluşturacağız" diyerek şunları kaydetti:

"Eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin olduğu yere sizler için aile yaşam merkezi yapacağız. Enfes bir proje. 28 dönüm alanda hayata geçecek olan proje kapsamında yaşlı, kadın, çocuk herkes rahat bir nefes alacak. Türkiye'de olmayan bir konsepti yapıyoruz. Misafirlerinizi alıp götüreceksiniz, dedeler nineler, çocuklarıyla torunlarıyla orada hoşça vakit geçirecekler. Türkiye'ye örnek bir tesis olacak. 2021 yılında inşasına başlayacağız. Tarihi binayı yok etmeden, yemyeşil bir alanda mahalle kültürünü, sevgiyi, saygıyı, dostluğu orada size yaşatma gayreti içinde olacağız."

Programa Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayhan Ergün, Samsun Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Eyüp Aydın, Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, Kadıköy Mahallesi Muhtarı Muzaffer Yılmaz, Yaşar Doğu Mahallesi Muhtarı Mehtap Uludoğan ve mahalle sakinleri katıldı. - SAMSUN