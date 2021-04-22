Başkan Demir: "Vaka düşmesinde aşılamanın bir etkisi var" - Son Dakika

Başkan Demir: "Vaka düşmesinde aşılamanın bir etkisi var"

SAMSUN - Son günlerde azalan korona virüs vaka sayısı ile ilgili Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Aşılama oranı Samsun'da çok yüksektir. Bu düşüşte aşılamanın bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Bu virüsün Türkiye'mizin gündeminden yakın zamanda çıkması arzu ediyoruz" dedi.

Nüfusa oranla korona virüsü vaka sayısı en yüksek illerden biri olan Samsun, son 2 haftada yaşanan vaka sayısındaki düşüş nedeniyle liderliği ülkenin batısında yer alan bazı illere bıraktı. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde Samsun 406 bin üzerinde en fazla Kovid-19 aşısı yapılan şehir olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar ise vakaların düşmesinde aşının etkili olduğunu söylüyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise geçtiğimiz günlerde mutasyonun etkisiyle Samsun'un ön sıralarda olduğunu, aşının etkisiyle de vakaların düşüşe geçtiğini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Samsun mutasyona uğramış virüs yayılımında ön sıralardaydı. Bölgede genel bir yükseliş vardı ama Samsun'un aldığımız tedbirler dolayısıyla kurallara riayet etmesinde ciddi bir hassasiyet vardı. Nüfusa oranla 100 bin kişideki yüksek miktarı şimdi daha iyi anlıyoruz. Test sayısının yüksekliğiyle doğru orantılı ortaya çıktığı anlaşılıyor. Bulaşın tespit edilerek, temaslıların tespit edilmesiyle birlikte olayı kontrol ve denetim altına almanın şuanda etkisi olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bir tek Samsun'da değil tüm Türkiye tedbirlere uyarak yakın zaman inşallah bu virüs Türkiye'mizin gündeminden yakın zamanda çıkması arzu ediyoruz. Aşılama oranı Samsun'da çok yüksektir. Bu düşüşte aşılamanın bir etkisi olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.