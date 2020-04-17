Başkan Demir: "Virüse karşı bu savaşı hep birlikte kazanacağız" - Son Dakika
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Başkan Demir: "Virüse karşı bu savaşı hep birlikte kazanacağız"

6 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan sağlığa, sosyal yardımdan konaklamaya kadar her alanda aldığı tedbirlerle korona virüs salgınına karşı mücadele ediyor.

Başkan Demir:

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan sağlığa, sosyal yardımdan konaklamaya kadar her alanda aldığı tedbirlerle korona virüs salgınına karşı mücadele ediyor. Mesai gözetmeksizin görevinin başında olan ve salgına karşı verilen mücadeleyi bizzat koordine eden Başkan Mustafa Demir, "Virüse karşı bu savaşı hep birlikte kazanacağız" dedi.


Samsun'da Büyükşehir Belediyesi korona virüs mücadelesine başarıyla devam ederken Başkan Mustafa Demir, "Türkiye genelinde Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, ilimizde Pandemi Kurulu başkanlığında tüm ilçe belediye başkanlarımızla koordineli bir şekilde başlattığımız çalışmalarımızı aynı titizlik ve özveriyle sürdürüyoruz. El ele verdik, korona virüs ile mücadeleye devam ediyoruz" diye konuştu.


"Her kesimden vatandaşın yanında olduk"


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, korona virüs salgınının başlangıcından bu yana, yaklaşık 1,5 aylık sürede yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Salgının ilk gününden itibaren il genelinde seferber olduklarını belirten Başkan Mustafa Demir, "Tüm belediye çalışanlarımızla birlikte gecemizi gündüzümüze katarak her kesimden vatandaşımızın yanında olduk. Olmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.


Toplu ulaşımda sıkı tedbirler


Büyükşehir Belediyesi olarak alınan sıkı tedbirlerin harfiyen uygulanması yönünde büyük çaba gösterdiklerini ifade eden Başkan Mustafa Demir, "Toplu ulaşım araçlarımızda, cami, okullar, yurtlar, hastaneler, kamu kurumları, dolmuşlar, sebze hallerinde ve toplu kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Özellikle tramvay, belediye otobüsleri ve özel halk otobüslerine dezenfekte el sıvısı yerleştirdik. Toplu ulaşım araçlarımız, her sefer dönüşünde detaylı bir şekilde dezenfekte edildi. Cumhurbaşkanımızın, toplu ulaşımda maske kullanılmasını zorunlu hale getirildiğini açıklamasının ardından maskesi olmayan vatandaşlarımıza 'ücretsiz maske' dağıttık. Yine ulaşım kapsamında, abonman hakkı bulunan vatandaşlarımızın salgın sonrası haklarını yitirmemeleri için bir dizi önlem aldık. Özel halk otobüsü, minibüs, dolmuş ve taksi sahiplerinin belediye aidatlarını 2 ay erteledik" ifadelerini kullandı.


Tesisler kapatıldı, denetimler arttı


Belediyeye bağlı tesislerin, salgının ilk anından itibaren dezenfekte edildiğini, daha sonra ise kapatıldığını belirten Başkan Demir şöyle devam etti: "Ekiplerimiz, özellikle insanların yoğun olarak kullandığı ATM'lerde de dezenfekte çalışması yaptı. Zabıta ekiplerimiz market, fırın, pastane ve temizlik maddesi satışı yapan yerlerde düzenli denetimler gerçekleştirdi."


2 bin 300 kişiye sağlık hizmeti 6 bin aileye yardım


Başkan Mustafa Demir, Büyükşehir Belediyesi olarak halen 2 bin 300 vatandaşa 'Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti' sunduklarını hatırlattıktan sonra, "Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın istekleri belediyemiz tarafından karşılandı, karşılanmaya devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 6 bin aileye yardım ulaştırdık. Bakacak kimsesi olmayan 20 vatandaşımıza da konaklama imkanına kavuşturduk. Dışarı çıkmaları yasak olan belediyemize bağlı huzurevinde kalan büyüklerimizi ziyaret ettik, hal hatırlarını sorduk, hayır dualarını aldık" bilgilerini verdi.


Sağlık çalışanlarına büyük destek


Bu zorlu süreçte özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarının hakkının ödenemeyeceğini ifade eden Başkan Demir şunları söyledi: "Sağlık çalışanlarımızın SAMULAŞ'a ait tramvay, belediye otobüsleri ve otoparklarımızdan ücretsiz yararlanmalarını sağladık. Sağlık çalışanlarımız için ayrıca şehrimizdeki otellerde ve sosyal tesislerde konaklama imkanı sunduk. Evlerine gitmeyerek otel ve kamu misafirhanelerinde kalan sağlık çalışanları için Anakent şirketimiz vasıtasıyla sabah kahvaltısı ve akşam yemeği desteği vermeye başladık. Ayrıca borçlarından dolayı suları kesik olan vatandaşlarımızın abonelikleri açıldı ve borcunu ödeyemeyecek durumda olan vatandaşlarımızın borçları Ramazan Bayramı sonuna ertelendi."


Pandemi Psikososyal Destek Hattı kurduklarını belirten Demir, "Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede sosyal izolasyon nedeniyle evde kalan vatandaşların bu süreçteki kaygı, korku ve streslerini en aza indirmek amacıyla Pandemi Psikososyal Destek Hattı kurduk. Yine bu süreçte şehrimizdeki lokanta ve restoranların kapatılmasından dolayı yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarımız için belediyemizin Mama Üretim Tesisi'nde ürettiğimiz mamaların dağıtımını gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.


"İlçe belediye başkanları ile koordineli çalışıyoruz"


Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin tamamında etkin bir mücadele için ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde çalıştıklarının altını çizen Başkan Demir, "Korona virüs salgınını önlemek için Samsun'un tamamında bir mücadele sürdürüyoruz. Bu kapsamda tüm ilçelerimize dezenfektan, maske ve eldiven dağıtımında bulunduk. Belediye ve ilçe başkanlarımız ile sürekli iletişim halindeyiz. Büyükşehir belediyesi olarak her zaman ilçelerimizin yanındayız. İlçe belediye başkanlarımız da bulundukları bölgede iyi çalışma yürütüyorlar. Bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, salgının ilk gününden bu yana ortaya koyduğu tavır, aldığı kararlar ve yaptığı açıklamalarla herkese örnek olduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Cumhurbaşkanımızın yol göstericiliğinde, onun önderliğinde başlattığımız çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bilim Kurulu tarafından alınan tüm kararları titizlikle uyguladık, uyguluyoruz. İlimizde Valimiz Osman Kaymak başkanlığında oluşturulan Pandemi Kurulumuz da faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürmektedir" sözlerine yer verdi.


Milletvekillerine, belediye başkanlarına büyükşehir çalışanlarına teşekkür


Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin halkın sağlığının korunması ve salgının önlenmesine yönelik tüm çalışanlarıyla görev başında olduğunun altını çizen Başkan Demir açıklamasını şöyle tamamladı: "Devletimiz her zaman vatandaşımızın yanında. Birçok gelişmiş ülke maske bulamazken, ülkemizde her eve ücretsiz maske dağıtılıyor ve para ile maske satışı yasaklandı. Türkiye aldığı tedbirler ve sağladığı başarıyla örnek gösteriliyor. Biz de aynı titizlikle halkımızın salgından etkilenmemesi için çalışıyoruz. Tüm tedbirleri aldık. Ancak vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor. Zorunlu olmadıkça evlerden çıkmayalım ve hijyen ile sosyal mesafeye dikkat edelim. Bu zorlu süreci inşallah hep beraber el birliği ile atlatacağız. Ben bir kez daha başta sağlıkçılarımız olmak üzere belediye çalışanlarımıza, bu sürecin atlatılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 11:29 Kaynak: İHA

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