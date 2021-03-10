Başkan Demir: "Yatay kalkınmayı Türkiye'de en iyi başaran şehirlerden biri olacağız" - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Fen İşleri Daire Başkanlığı ile yaptığı istişare toplantısında kırsal altyapıda tarihi bir dönem yaşadıklarını belirterek, "Bu anlamda 2021 yılı en verimli çalışacağımız yıl. Bu yılın sonunda hedefimizin de üzerine çıkarak 2022 yılına gireceğiz. Yaptığımız bu altyapı yatırımları sayesinde, yatay kalkınmayı Türkiye'de en iyi başaran şehirlerden biri olacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Fen İşleri Daire Başkanlığı personeli ile istişare toplantısı yaptı. Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapılan programa Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Seyfi Küçükgöncü, Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal, fen işleri personeli katıldı. Yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı Fen İşleri ekibine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'un özellikle kırsal altyapıda tarihi bir dönem yaşadığını ifade ederek, "Bu yıl kentsel altyapıda da çok büyük mesafe kat edeceğiz. Bu anlamda 2021 yılı en verimli çalışacağımız yıl. Bu yılsonu hedefimizin de üzerine çıkarak 2022 yılına gireceğiz. Bu işin can damarı fen işleridir. Hepimiz, hep birlikte büyük bir heyecanla 2021 yılını çok verimli geçirelim. Ben gösterdiğiniz özveri ve gayret nedeniyle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Samsun'un potansiyeli yüksek bir şehir olduğunu, 1 milyon 350 bin insanın yaşadığını belirten Başkan Mustafa Demir, ekip halinde çalışarak, tüm kaynakları verimli kullanarak 2021 yılını güzel tamamlayacaklarını dile getirdi. Kırsalda yapılan yolların kalitesine ve önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, "Her şeyden önemlisi insanların hayır duasını alıyoruz. Yaptığımız bu altyapı yatırımları sayesinde, yatay kalkınmayı Türkiye'de en iyi başaran şehirlerden biri olacağız. Bu anlamda yükümüzün ağır olduğunu biliyorum. Allah'ın izni, sizlerin de gayret ve katkılarınızla bunu başaracağız" şeklinde konuştu.

SASKİ' nin yaptığı çalışmalara da değinen Başkan Demir, 19 Mayıs, Örnek, İlkadım sanayi sitelerinin olduğu bölgenin altyapısını bitirip üst yapısını da tamamlayacaklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2021 yılını 2020'den daha verimli geçireceklerini vurguladı. Yeni Mahalle, Kıran, Toybelen, Gülsan, Şehir Hastanesi gibi dev yatırımların olduğu bölgelerde de altyapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Demir, "Subaşı ve Saathane Meydanı projeleri sürüyor. Elektrikli otobüsleri devreye alacağız. Gülsan için proje hazırlığı yapıyoruz. Oraya botanik bir bahçe, kültür alanı, Selatin Cami yapacağız. Köprüyle Doğu Parka geçilecek. 500 dönümlük bir yaşam alanı açacağız. Şık bir proje olacak. Samsun Fuarı'nın yeni konseptine başlayacağız. Hep birlikte elimizden geleni yapacağız. Fen İşleri Daire Başkanlığımız lokomotif olmak üzere bütün daire başkanlıklarımız ve personelimizle müthiş bir performans yakaladık. Bunu sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN