Başkan Demir: "Yazılımları kendimiz yaparak 2 yılda 10 milyon TL tasarruf sağladık" - Son Dakika

Başkan Demir: "Yazılımları kendimiz yaparak 2 yılda 10 milyon TL tasarruf sağladık"

20.04.2021 16:53
Başkan Demir:

Profesyonel yazılımcılarla altyapısını güçlendirerek Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nı yapay zeka merkezi haline getirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu sayede 2 yılda 10 milyon TL tasarrufa imza atıldı.

Profesyonel yazılımcılarla altyapısını güçlendirerek Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nı yapay zeka merkezi haline getirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu sayede 2 yılda 10 milyon TL tasarrufa imza atıldı. Kamuda artık kendi yazılımını yapan ve geliştiren Türkiye'deki az sayıdaki belediyelerden biriyiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle geçen yıl düzenlenen 'Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması'nda geliştirdiği yapay zeka projesiyle dereceye giren Samsun Büyükşehir Belediyesi, mercek altına aldığı bilgi ve iletişim teknolojilerine büyük önem veriyor. Belediye, başta trafik olmak üzere şehrin birçok problemini akıllı şehir sistemleriyle çözmeyi amaçlıyor.

Titizlikle çalışıyorlar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde sürdürülen akıllı şehir sistemleri, yapay zeka yazılım ve programlama çalışmaları, titizlikle sürdürüyor. İnşaatı süren 153 Kent Yönetim Merkezi'nin sistemini tasarlayan daire başkanlığının profesyonel yazılım uzmanları, akıllı kavşak projesini ise ASELSAN ile ekipleriyle birlikte yürütüyor. Proje tasarım ve alt yapı sistemlerini adeta ilmek ilmek dokuyarak oluşturan yazılımcılar, kenti teknoloji çöplüğünden kurtarmak için yoğun çaba harcıyor.

Samsun 5. sıraya yükseldi

Sistem tasarım ve yazılımları kendi bünyesindeki 7 uzman bilgisayar mühendisi personelle yapar hale gelen Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, bu sayede 2 yılda 10 milyon TL tasarrufa imza atarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın akıllı şehirler vizyon sıralamasında Samsun'u kısa sürede 28. sıradan 5. sıraya yükseltti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yapay zeka teknolojisiyle Samsun'u geleceğe hazırladıklarını söyleyerek, "Kamuda artık kendi yazılımını yapan ve geliştiren Türkiye'deki az sayıdaki belediyelerden biriyiz" diye konuştu,

60 proje bitirildi

Birim olarak üzerinde çalıştıkları projelerle ilgili bilgi veren Bilgi İşlem Daire Başkanı Mehmet Sami Çapacıoğlu, "Projelerle ilgili bütün yazılımları, lisans ücreti ödememek adına kendimiz geliştiriyoruz. İhaleyle dışarıya iş vermiyoruz. İki yıl içerisinde 60 yazılım projesini kendi bünyemizde başlattık ve bitirdik. Bilgi teknolojilerinin belediyecilikte kullanılması için 153 Kent Yönetim Merkezi ile akıllı belediyecilik kısmını ASELSAN ile yürüttüğümüz akıl şehir trafik sistemlerinin yazılımlarını yapıyoruz. Yazılım açısından şuan yüzde 60 seviyesindeyiz. Bunun yanında iş yönetimi ve proje takibi adına belediyemiz üzerindeki tüm süreçleri kontrol edebilen bir kurumsal kaynak planlama yazılımı üretmekteyiz. Bu noktada da kurum kültürünü kurum hafızasını ön plana çıkarmak içinde çalışmalarımız devam etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Veriler dijital ve şeffaf ortamda

30 kişiyle hizmet verdiklerini söyleyen Bilgi İşlem Daire Başkanı Çapacıoğlu, "Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir'in Bayındırlık ve İskan Bakanlığı döneminde başlattığı Tapu Kadastro Bilgi Sistemi ve Tapu Randevu Sistemi'nin devamını belediyemizde uygulayacağız. Bununla belediye kaynaklarını efektif bir şekilde kullanılmasını sağlayacak, çalışanların iş gücünden, kurum imkanlarının verimli kullanılmasına kadar her süreç takip edilebilecek. Kurumsal veri ve işleyiş sisteminin başarıyla çalışması için elimizden geleni yapıyoruz. Kurumlar arası alt yapı çalışma plan ve programlarını takip ediyoruz. Bu çalışmalar ve veriler, 6 ay öncesine kadar yoktu. Şimdi kendi sistemini ve yazılımı yapan ilk 5 belediyeden birisiyiz. Tüm bilgiler ve işlemler dijital ve şeffaf. Üretiyoruz, azimliyiz ve heyecanlıyız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Başkan Demir: Yazılımları kendimiz yaparak 2 yılda 10 milyon TL tasarruf sağladık
Başkan Demir: Yazılımları kendimiz yaparak 2 yılda 10 milyon TL tasarruf sağladık
Başkan Demir: Yazılımları kendimiz yaparak 2 yılda 10 milyon TL tasarruf sağladık
Başkan Demir: Yazılımları kendimiz yaparak 2 yılda 10 milyon TL tasarruf sağladık

Mustafa Demir, Türk Lirası, Yapay Zeka, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demir: 'Yazılımları kendimiz yaparak 2 yılda 10 milyon TL tasarruf sağladık' - Son Dakika


Son Dakika

Sevgilisinin tüm biletlerini aldığı uçakla hava atan Şeyma Subaşı, gelen tepkiler üzerine konuştu Sevgilisinin tüm biletlerini aldığı uçakla hava atan Şeyma Subaşı, gelen tepkiler üzerine konuştu Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden AK Partili eski başkan Rasim Arı, kaset iddialarına yanıt verdi Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden AK Partili eski başkan Rasim Arı, kaset iddialarına yanıt verdi Son Dakika: AK Parti, Mısır ile dostluk grubu oluşturulması için TBMM'ye kanun teklifi verecek Son Dakika: AK Parti, Mısır ile dostluk grubu oluşturulması için TBMM'ye kanun teklifi verecek Altının kilogramı 461 bin 200 liraya geriledi Altının kilogramı 461 bin 200 liraya geriledi Akrobasi tutkunlarının sosyal medya için tehlikeli şovları yürekleri ağza getirdi Akrobasi tutkunlarının sosyal medya için tehlikeli şovları yürekleri ağza getirdi Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu 11 kişinin rehin alındığı Arnavutköy'de silahlı çatışma! 1 ölü 11 kişinin rehin alındığı Arnavutköy'de silahlı çatışma! 1 ölü

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
İki gün önce ameliyat olan Altay, dinlenmek yerine antrenman yapmayı seçti! İşte o görüntüler İki gün önce ameliyat olan Altay, dinlenmek yerine antrenman yapmayı seçti! İşte o görüntüler         
17:51
Kaz Dağları'nda altın madeni kuracaktı! İzinleri iptal edilen Alamos Gold, Türkiye'den 1 milyar dolar tazminat istedi Kaz Dağları'nda altın madeni kuracaktı! İzinleri iptal edilen Alamos Gold, Türkiye'den 1 milyar dolar tazminat istedi         
17:27
Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi         
17:23
Son Dakika: UEFA'ya bağlı 55 ülkeden Avrupa Süper Ligi'ne kınama Son Dakika: UEFA'ya bağlı 55 ülkeden Avrupa Süper Ligi'ne kınama         
17:00
Ticaret Bakanlığı, Bakan Pekcan'ın şirketinden dezenfektan alındığını doğruladı: Ucuza aldık Ticaret Bakanlığı, Bakan Pekcan'ın şirketinden dezenfektan alındığını doğruladı: Ucuza aldık         
16:41
Yılın ilk erkenci üzümleri tarlada kilosu 50 TL'den satıldı Yılın ilk erkenci üzümleri tarlada kilosu 50 TL'den satıldı         
16:38
Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü         
15:46
Son Dakika: Bu kez listede İstanbul yok! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Son Dakika: Bu kez listede İstanbul yok! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller         
14:29
Son Dakika: Çad Cumhurbaşkanı, cephede hayatını kaybetti Son Dakika: Çad Cumhurbaşkanı, cephede hayatını kaybetti         
13:56
Bomba itiraf bir çeteyi çökertti! Masaja diye gidip 100 TL'ye fuhuş yapmışlar Bomba itiraf bir çeteyi çökertti! Masaja diye gidip 100 TL'ye fuhuş yapmışlar         
13:31
Canına tak eden polis, kısıtlamaları ihlal eden vatandaşlara veryansın etti: Yeter artık, hakkımı helal etmiyorum Canına tak eden polis, kısıtlamaları ihlal eden vatandaşlara veryansın etti: Yeter artık, hakkımı helal etmiyorum         
13:14
20 yıl sonra keşke dememek için arıcılığa başladılar, şimdi siparişlere yetişemiyorlar 20 yıl sonra keşke dememek için arıcılığa başladılar, şimdi siparişlere yetişemiyorlar         
12:30
Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı         
12:19
Sıpa saldırısına uğrayan Zeynep Öztürk'ten ilk açıklama Sıpa saldırısına uğrayan Zeynep Öztürk'ten ilk açıklama         
12:00
Rekabet Kurulu onayladı! OYAK, Sarelle ve Tadelle'yi satın alıyor Rekabet Kurulu onayladı! OYAK, Sarelle ve Tadelle'yi satın alıyor         
10:37
Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda otomobil, üstü açık lüks otomobile döndü Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda otomobil, üstü açık lüks otomobile döndü         
10:21
Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2021 17:59:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Demir: "Yazılımları kendimiz yaparak 2 yılda 10 milyon TL tasarruf sağladık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei