Başkan Demirağ'dan Kocaoğlu'na Destek
19 dakika önce
Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ Başkan Kocaoğlu'na destek veren bir mesaj yayınladı.
Foça Belediye Başkanı Gökhan
Demirağ Başkan Kocaoğlu'na destek veren bir mesaj yayınladı.
Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ
da Başkan Kocaoğlu'na destek açıklamasında bulundu. Demirağ, "Sayın Aziz Kocaoğlu
'nun bu tarihi süreçte aldığı karar çok önemlidir. Böyle önemli ve kritik zamanlarda her daim tavrı koyan, durumu tescilleyen Sayın Aziz Kocaoğlu burada da doğru olanı yapmıştır. Sayın Kocaoğlu ile yıllardır yol yürüyen birisi olarak aldığı kararını destekliyorum" diye konuştu. - İZMİR
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:04 Kaynak: İHA
Türkiye'nin En Olaysız Şehri Belli Oldu
İbrahim Tatlıses'in Vefat Eden Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Son Dakika! Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi