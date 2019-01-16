Son Dakika Haberleri: Başkan Demirağ'dan Kocaoğlu'na Destek

Başkan Demirağ'dan Kocaoğlu'na Destek

19 dakika önce

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ Başkan Kocaoğlu'na destek veren bir mesaj yayınladı.

Başkan Demirağ'dan Kocaoğlu'na Destek, System.String[]
Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ Başkan Kocaoğlu'na destek veren bir mesaj yayınladı.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da Başkan Kocaoğlu'na destek açıklamasında bulundu. Demirağ, "Sayın Aziz Kocaoğlu'nun bu tarihi süreçte aldığı karar çok önemlidir. Böyle önemli ve kritik zamanlarda her daim tavrı koyan, durumu tescilleyen Sayın Aziz Kocaoğlu burada da doğru olanı yapmıştır. Sayın Kocaoğlu ile yıllardır yol yürüyen birisi olarak aldığı kararını destekliyorum" diye konuştu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:04 Kaynak: İHA

Aziz Kocaoğlu, Ülgür Gökhan, Foça, Politika
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