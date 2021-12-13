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Başkan Demirbaş, çırak ve kalfalarla yemekte buluştu - Son Dakika

Başkan Demirbaş, çırak ve kalfalarla yemekte buluştu

13.12.2021 21:58

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçedeki sanayide çırak ve kalfa olarak çalışan gençlerle "Çubuk'un Altın Bilezikli Yıldızları" adlı proje kapsamında yemekte bir araya geldi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçedeki sanayide çırak ve kalfa olarak çalışan gençlerle "Çubuk'un Altın Bilezikli Yıldızları" adlı proje kapsamında yemekte bir araya geldi.

Demirbaş, belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çubuk Madeni ve Ağaç İşleri Esnaf Odası ve Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü işbirliğinde mesleki eğitimlerinin yanında sanayide çalışan gençleri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle geleceğe hazırlamak amacıyla hazırlanan "Çubuk'un Altın Bilezikli Yıldızları" projesi kapsamında ilçedeki çırak ve kalfalarla buluştu.

Bir işletmedeki programda Demirbaş, çırak ve kalfalarla tek tek ilgilendi.

Buluşmada konuşan Demirbaş, geleceğin ahilerine yönelik sportif, sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak istediklerini söyledi.

Başlatacakları yeni projeyle zamanlarının büyük bir kısmını sanayide meslek öğrenerek ve çalışarak geçiren gençlere yönelik çeşitli aktiviteler yürüteceklerini anlatan Demirbaş, şunları kaydetti:

"Mesleki eğitimin yanında kültür, sosyal ve sportif eğitimlerinize de katkıda bulunmak istiyoruz. Bunun için sizlerin de katkısıyla yeni bir projeyi inşallah hayata geçireceğiz. Sanayi esnafımızın da bu konuda yaklaşımı ve desteği çok önemli bizim için. İnşallah Türkiye'de de örnek bir çalışma olacak. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve ona bağlı kurumlarımızla, esnaf odalarımızla ve spor kulüplerimizle çeşitli ortak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç da böyle bir çalışma yaptıkları için Demirbaş'a teşekkür etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Mesçioğlu ise Çubuklu gençlerin çok şanslı olduğunu dile getirdi.

Çubuk Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Üzüm de "Bu projeyle de geleceğin yıldızları olacaksınız. Ben Sayın Başkanıma bu projeden dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Demirbaş, çırak ve kalfalarla yemekte buluştu
Başkan Demirbaş, çırak ve kalfalarla yemekte buluştu
Başkan Demirbaş, çırak ve kalfalarla yemekte buluştu
Başkan Demirbaş, çırak ve kalfalarla yemekte buluştu

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Altın, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Demirbaş, çırak ve kalfalarla yemekte buluştu - Son Dakika


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