Başkan Demirbaş, Çubuk Agat Taşı İşlemeciliği Atölyesi'ni inceledi - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ankara Kalkınma Ajansı ve Çubuk Belediyesi'nin iş birliğiyle kurulan Çubuk Agat Taşı İşlemeciliği Atölyesi'ni, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü İrfan İçöz ile inceledi.

Baki Demirbaş, eğitmen Ömer Tosun ve atölye çalışanı Uğur Çevik'ten atölye hakkında bilgi alıp, görüş ve önerileri dinledi.

Atölyenin Çubukabad Pazarı'nın altında yeni yerine taşındığını belirten Başkan Demirbaş, yaptığı açıklamada, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destek ile geliştirilen proje kapsamında açılan atölyede, hem kursiyerlere taş işleme ve kuyumculuk eğitimi verildiğini hem de çeşitli hediyelik eşyaların üretildiğini söyledi.

Daha önce çeşitli illerde özel idare genel sekreterliği görevlerinde bulunduğunu hatırlatan İrfan İçöz ise bölgeye has bu tür ürünlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Başkan Demirbaş'a agat taşı ile ilgili çalışmalarından dolayı teşekkür eden İçöz, "Bu tür atölyede taşın işlenmesi ve bölge ekonomisine kazandırılmasının bir anlam ifade ettiğini söylemek isterim. Bölgenin kalkınmasına ve ekonomik bir destek sağlanmasına yönelik önem arz ediyor. Bu tür çalışmaları çok önemsiyorum." diye konuştu.