Başkan Demirbaş, Çubuk Gençlik Merkezi'ni inceledi - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve beraberindeki heyet ilçede inşaatı devam eden gençlik merkezinde incelemelerde bulundu.

Baki Demirbaş, Ankara Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Tarık Karkınçam, Ankara Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Kılıç ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seyda Topal ile ilçede inşaatı devam eden gençlik merkezine gitti.

Başkan Demirbaş, burada yaptığı açıklamada, gençlik merkezinin ilçenin gençlere yönelik sportif ihtiyaçlarının giderilmesinde büyük bir katkısı olacağını söyledi. İlçenin özellikle bireysel spor dallarında büyük potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Başkan Demirbaş, "Belediye olarak bir taraftan spor kulüplerine destek verirken diğer taraftan da belediyemiz tarafından kurulan Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü aracılığıyla bireysel spor dallarının güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Daha fazla gencimize ulaşmak için bu gençlik merkezinin bir an önce bitmesini heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçelerinde yaklaşık 31 binin üzerinde öğrenci olduğunu hatırlatan Baki Demirbaş, bunların 8 bin 700'ünün üniversite öğrencisi olduğunu da sözlerine ekledi.

Tarık Karkınçam ise inşaatın bir an önce bitmesi ve teslim almak için çalıştıklarını kaydetti. Çubuk Gençlik Merkezi'nin örnek bir gençlik merkezi olması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Karkınçam, "Yeni hayata geçireceğimiz birçok projemizi burada hayata geçireceğiz. Gerekiyorsa 24 saat açık bir tesis yapabiliriz. Gençlerin kitap okuyabilecekleri ve çeşitli etkinliklerle sosyal faaliyetlerde bulunacakları bir mekan olacak. Hizmete girdiğinde gençlerin sosyal, fiziksel ve zihinsel birçok beceri kazandırmasında katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Daha sonra Kaymakam Adem Keleş'i makamında ziyaret eden heyet, gençlik merkezi hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Keleş, gençlik merkezinin Çubuk'a değer katacağını söyledi.